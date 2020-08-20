55-летняя сенатор Камала Харрис стала первой темнокожей и южноазиатской женщиной, которая может стать вице-президентом США. Ее кандидатуру утвердили на национальном съезде Демократической партии.

Об этом сообщили на американском телеканале CNN.

Харрис будет избираться вместе с кандидатом на пост президента от демократов, экс-вице-президентом США Джо Байденом.

Перед делегатами Камилла представилась, как дочь иммигрантов из Индии и Ямайки и заявила, что будет стремиться восстановить принципы инклюзивности после четырех лет расовых и гражданских разногласий при Трампе.

Также она сказала, что выступает за создание единого американского общества, независимо от того, как выглядит и откуда приехал человек.

Харрис и раньше говорила, что политика Трампа в отношении граждан, которые на каком-то этапе своей жизни приехали в США – разделяет семьи, очерняет мигрантов, сеет распри и позволяет коренным американцам “доминировать”.

Она призвала приверженцев ее ценностей вместе бороться против расизма и ксенофобии.

Стоит отметить, что после официального объявления Камалы Харрис кандидатом на пост вице-президента Трамп сразу же подверг ее критике.

Он назвал Харрис “фальшивой”. Трамп также отмечал, что удивлен решением Джо Байдена выбрать ее кандидатом в вице-президенты страны. По его словам, Харрис “очень и очень плохо выступила на праймериз” демократов.

“Она – человек, который рассказал много-много неправдивых историй. Она очень любит поднимать налоги. Она хочет урезать средства для нашей армии до уровня, который никто даже не может представить”, – отмечал Трамп на брифинге в Белом доме 11 августа.

Он также утверждал, что Харрис была “очень неуважительна” к Джо Байдену.

“Во время дебатов демократов она говорила ужасные вещи о Сонном Джо. И я думал, что он ее не выберет”, — сообщил американский лидер журналистам.

Глава Белого дома назвал Харрис “самым подлым, самым ужасным” сенатором США.

Что известно о Камале Харрис

Камале Харрис 55 лет. Она – американский юрист и политик, член Демократической партии США.

Харрис родилась в Окленде, Калифорния. Ее мать — научная сотрудница, уроженка Индии, отец, профессор экономики — родом с Ямайки.

Сестра Харрис, Мая Харрис, политический аналитик MSNBC, она состояла в команде Хиллари Клинтон в период ее президентской избирательной кампании.

Харрис замужем за юристом Дугласом Эмхоффом. У Харрис нет родных детей, но у ее мужа есть двое детей от первого брака.

Харрис окончила Говардский университет, затем получила степень доктора права в юридическом Хастингс-колледже Калифорнийского университета и работала помощником прокурора округа Аламида.

В 2003 году избрана окружным прокурором Сан-Франциско и с 2004 по 2011 год занимала эту должность.

В 2010 году она была избрана генеральным прокурором Калифорнии и 3 января 2011 года принесла присягу, став первым в истории представителем афроамериканской и южноазиатской общин и первой женщиной в этой должности. В 2014 году была переизбрана на второй срок.

21 января 2019 года Харрис объявила об участии в выборах президента США. В марте она сняла свою кандидатуру в пользу Джо Байдена.

С января 2017 года является сенатором США от штата Калифорния.

Теперь она может стать первой женщиной на посту вице-президента США.

Стоит отметить, что Харрис выступала в поддержку Украины в противостоянии вооруженной агрессии РФ. #Буквы ранее публиковали ее биографию и детальную позицию относительно агрессии РФ в Украине.

11 августа стало известно, что Джо Байден определился со своим кандидатом на должность вице-президента. Это — Камала Харрис, которая также принимала участие в президентской гонке и выступала в поддержку Украины в противостоянии вооруженной агрессии РФ.