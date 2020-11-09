Об этом пишет Vox.
По информации издания, демократы сохранят большинство, получив в ней 226 из 435 мест, но республиканцы показали результаты лучше, чем ожидалось.
Таким образом, республиканцы вернули шесть мест назад, а демократы – только два открытых места в Северной Каролине. Но результаты других гонок еще предстоит объявить.
После того как Джо Байден официально станет президентом, демократы будут контролировать Палату представителей и Белый дом, но шансы партии вернуть себе Сенат сводятся к двум неопределенным вторым турам в Джорджии.
Издание пишет, что еще слишком рано говорить, что именно пошло не так у демократов, которые в целом надеялись без труда расширить свое большинство.
Также внутрипартийные районные опросы республиканцев показали, что они могут потерять еще больше мест в 2020 году. Многие республиканские стратеги смирились с перспективой того, что их ряды в Палате представителей могут поредеть.
По мнению редактора Cook Political Report Дэйв Вассермана, – так же, как и Байден, кандидаты в Конгресс от Демократической партии терпели поражение среди испаноязычных избирателей в ключевых гонках. Они потеряли пару представителей во Флориде и не победили ни одного республиканца в Техасе, несмотря на огромные инвестиции в штат.
Республиканцы при этом извлекли уроки из своих поражений в 2018 году и теперь наняли высокопоставленных кандидатов-женщин, которые добились серии побед.
Тем не менее именно большинство в Палаты представителей выбирает спикера, то есть третьего по статусу политика США после президента и вице-президента. Действующий спикер палаты — Нэнси Пелоси — имеет большие шансы сохранить свой пост.
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