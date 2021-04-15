Covid-19 Украина

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«Демократія потребує захисту»: Кулеба привітав нові санкції США проти РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав нові санкції США, запроваджені проти Росії.

Четверг, 15 апреля 2021, 20:38

Про це він написав у Twitter.

Україна вітає новий пакет санкцій США, який посилює відповідальність Кремля за окупацію Криму та масштабні порушення прав людини на півострові”, – написав Кулеба.

Міністр також наголосив, що Україна підтримує реакцію США на зловмисне втручання РФ у справи інших країн, зокрема в американські вибори 2020 року.

“Демократія потребує захисту”, – додав Кулеба.

Нагадаємо, що у четвер, 15 квітня, Сполучені Штати Америки офіційно ввели нові санкції проти Російської Федерації. Санкції викликані кібератаками Росії на урядові ресурси США, а також анексією Криму.

  • Експерт пояснив #Буквам, що означають нові санкції США проти РФ. Детальніше про це – у матеріалі.
  • Північноатлантичний альянс підтримав рішення Сполучених Штатів Америки ввести нові санкції проти Росії.
  • Європейський союз також виразив солідарність Сполученим Штатами Америки, які ввели нові санкції проти Російської Федерації.
  • П’ятий президент Петро Порошенко заявив, що Україна має приєднатися до нових санкцій США проти Росії.
Теги: Росія, Дмитрий Кулеба, Россия, санкции, США

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