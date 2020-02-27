Десятки интервью с лидерами демократического истеблишмента на этой неделе показывают, что они не только обеспокоены кандидатурой Сандерса, но и готовы рискнуть в ущерб своей партии, чтобы остановить его выдвижение на национальном съезде в июле.

Об этом пишет американское издание The New York Times.

После победы Сандерса на кокусах в Неваде в субботу The New York Times опросила 93 партийных чиновника – все они суперделегаты, которые могли высказаться по поводу кандидата на съезде, и которые составляют подавляющее большинство выдвижению сенатора Вермонта.

Такая ситуация может привести к посредничеству, грязной политической битве, которую демократы не видели с 1952 года, когда кандидатом был Адлай Стивенсон.

“Мы далеко, далеко, далеко позади того дня, когда партийные лидеры могут определить результат здесь, но я думаю, что есть живой разговор о том, можно ли что-нибудь сделать”, – сказал Джим Хаймс, конгрессмен и суперделегат штата Коннектикут, который считает, что кандидат в президенты должен иметь большинство делегатов.

От Калифорнии до Каролин и от Северной Дакоты до Огайо, лидеры партии обеспокоены тем, что Сандерс, страстно настроенный, но пока с ограниченной поддержкой, до сих пор проигрывает президенту Трампу.

В свою очередь Сандерс и его советники настаивают на том, что все как раз наоборот: его идеи вызовут огромный интерес среди молодых избирателей и рабочего класса и приведут к рекордной явке на выборах.

Джей Джейкобс, председатель Демократической партии штата Нью-Йорк и суперделегат, повторяя тезисы многих опрошенных, сказал, что суперделегаты должны выбрать кандидата, который, по их мнению, имел бы больше шансов победить Трампа.

Эта статья основана на интервью с 93 суперделегатами из 771, а также с партийными стратегами и помощниками старших демократов. В ряды этих суперделегатов входят федеральные выборные должностные лица, бывшие президенты и вице-президенты. Участники – предсказали, что ни один из кандидатов не будет выдвигать свою кандидатуру во время праймериз, и что в июле будет организована битва при выборе кандидата.

Только девять из 93 опрошенных суперделегатов заявили, что Сандерс должен стать кандидатом исключительно на основе достижения соглашения с большинством.