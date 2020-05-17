В субботу, 16 мая, демократы в Конгрессе начали расследование действий президента Дональда Трампа из-за увольнения ряда чиновников, в том числе и генерального инспектора Государственного департамента Стива Линика.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Трамп объявил о запланированном смещении с должности генерального инспектора Стива Линика в письме спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси поздно вечером в пятницу.

Демократы в комитетах Палаты и Сената по международным отношениям поставили под сомнение время и мотивацию того, что они назвали “беспрецедентным удалением”.

“Мы неизменно выступаем против политически мотивированного увольнения генеральных инспекторов”, – говорится в заявлении председателя комиссии Палаты представителей США Элиота Энгеля и высокопоставленного представителя демократического меньшинства в сенатской комиссии по международным отношениям, сенатора Боба Менендеса.

По словам демократов, госсекретарь Майк Помпео лично порекомендовал увольнение Линика, поскольку генеральный инспектор “начал расследование правонарушений самим Помпео”.

Представитель Госдепартамента подтвердил, что Линик был уволен, но не прокомментировал расследование по делу Демократов или роль Помпео в увольнении.

Линик, который был назначен на эту должность в 2013 году при администрации Обамы, является четвертым генеральным инспектором, уволенным Трампом с начала апреля после оправдания президента в процессе импичмента.