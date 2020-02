Об этом сообщает издание Vice.

Демократы взяли большинство (235 из 435 мест) в Палате представителей Конгресса США в 2018 году. Их избирателями были в основном белые женщины с высшим образованием и умеренные избиратели, которых потрясло избрание Дональда Трампа президентом США. Эти избиратели не оказывают поддержку сенатору из Вермонта точно также, как и большинство остальной части демократического поля. Потому демократы опасаются, что в случае, если Сандерс станет кандидатом от партии на выборах президента США, большинство в Палате представителей будет потеряно.

Мерфи является сопредседателем Blue Dog Coalition — собранием представителей Конгресса США от Демократической партии, которые считают себя финансово консервативными центристскими демократами. Она поддерживает бывшего мэра Нью-Йорка, миллиардера Майка Блумберга и считает, что если Сандерс станет кандидатом от Демократической партии, демократы могут потерять большинство в Палате представителей.

После выступления Сандерса на дебатах на минувших выходных, на него посыпался шквал критики от демократов. В частности, член Палаты представителей Донна Шалейла раскритиковала Сандерса в Twitter за его заявления в поддержку политики Фиделя Кастро.

I'm hoping that in the future, Senator Sanders will take time to speak to some of my constituents before he decides to sing the praises of a murderous tyrant like Fidel Castro. https://t.co/Iwvmay9LOH pic.twitter.com/KT9sQ0pfkh

— Donna E. Shalala (@DonnaShalala) February 24, 2020