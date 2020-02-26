Об этом сообщает издание Vice.

Демократы взяли большинство (235 из 435 мест) в Палате представителей Конгресса США в 2018 году. Их избирателями были в основном белые женщины с высшим образованием и умеренные избиратели, которых потрясло избрание Дональда Трампа президентом США. Эти избиратели не оказывают поддержку сенатору из Вермонта точно также, как и большинство остальной части демократического поля. Потому демократы опасаются, что в случае, если Сандерс станет кандидатом от партии на выборах президента США, большинство в Палате представителей будет потеряно.

“Сандерс, как кандидат от Демократической партии, создаст проблему для многих умеренных районов. Высококлассные, образованные колледжем районы, не будут поддерживать социализм”, — сказала член Палаты представителей Стефани Мерфи.

Мерфи является сопредседателем Blue Dog Coalition — собранием представителей Конгресса США от Демократической партии, которые считают себя финансово консервативными центристскими демократами. Она поддерживает бывшего мэра Нью-Йорка, миллиардера Майка Блумберга и считает, что если Сандерс станет кандидатом от Демократической партии, демократы могут потерять большинство в Палате представителей.

После выступления Сандерса на дебатах на минувших выходных, на него посыпался шквал критики от демократов. В частности, член Палаты представителей Донна Шалейла раскритиковала Сандерса в Twitter за его заявления в поддержку политики Фиделя Кастро.

“В будущем сенатору Сандерсу понадобится время, чтобы поговорить с некоторыми моими избирателями, прежде чем он решит хвалить такого убийственного тирана, как Фидель Кастро”, — отметила она.

I'm hoping that in the future, Senator Sanders will take time to speak to some of my constituents before he decides to sing the praises of a murderous tyrant like Fidel Castro. https://t.co/Iwvmay9LOH pic.twitter.com/KT9sQ0pfkh — Donna E. Shalala (@DonnaShalala) February 24, 2020

А член палаты представителей Джош Готтаймер раскритиковал Сандерса за заявление о том, что Американо-израильский комитет по общественным связям (AIPAC) — платформа для “лидеров, которые выражают фанатизм и выступают против основных прав палестинцев”.

“Сенатор Сандерс обязан немедленно извиниться за свои ужасные комментарии по AIPAC и тех, кто глубоко верит в отношения США и Израиля – стратегический альянс, который является ключевым в борьбе с террором”, — написал он в Twitter.

Senator Sanders owes an immediate apology for his appalling comments about AIPAC and those who believe deeply in the US-Israel relationship — a strategic alliance that is key in the fight against terror. — Josh Gottheimer (@JoshGottheimer) February 25, 2020

Кроме того, Сандерса не поддержал ни один из 42 демократов, которые являются членами программы против уязвимости должностных лиц Frontline. В то же время Джо Байдена поддержали 9 членов, Майка Блумберга — семь.

Бывший член палаты представителей Стив Исраэль, который руководил кампанией Палаты демократов в 2010 и 2012 годах, сообщил журналистам, что он слышал опасения от своих бывших коллег, что Сандерс “уничтожит их” и предоставит республиканцам единый контроль над Вашингтоном.

Стоит отметить, что республиканцы также уверены в том, что в случае, если кандидатом демократов станет Сандерс, их популярность возрастет.

“Берни в качестве кандидата немедленно спровоцирует длинную очередь избирателей из пригородных районов для республиканцев. … Они, конечно, не ищут тот тип оптовой торговли, который перевернул бы их жизнь, который принес бы социализм”, — сказал Кэлвин Мур, представитель Фонда лидерства Конгресса, главного Комитет политических действий республиканцев.