Представитель Демократической партии в Сенате США Джо Манчин пояснил, что проголосовать за импичмент президента Дональда Трампа необходимо в знак осуждения его неподобающего поведения.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Политик заявил, что в Сенате вряд ли наберется 67 голосов, чтобы объявить импичмент президенту.

При этом он считает, что “двухпартийное большинство этого органа проголосовало бы за осуждение президента Трампа за его действия таким образом”.

“Осуждение позволило бы этому органу объединиться через партийные линии и в качестве равноправной ветви власти официально осудить действия президента и привлечь его к ответственности”, – сказал Манчин.

Сенатор считает, что поведение президента “не может быть безнаказанным и остаться незамеченным Сенатом”.

Голосование в деле об импичменте Трампа состоится в среду, 5 февраля, в 16:00 (в 23:00 по киевскому времени).

Ранее сообщалось, что Трампа обвиняют в использовании служебного положения в личных целях, а также в препятствовании работе Конгресса.