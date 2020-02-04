Об этом сообщает телеканал CNN.
Политик заявил, что в Сенате вряд ли наберется 67 голосов, чтобы объявить импичмент президенту.
При этом он считает, что “двухпартийное большинство этого органа проголосовало бы за осуждение президента Трампа за его действия таким образом”.
“Осуждение позволило бы этому органу объединиться через партийные линии и в качестве равноправной ветви власти официально осудить действия президента и привлечь его к ответственности”, – сказал Манчин.
Сенатор считает, что поведение президента “не может быть безнаказанным и остаться незамеченным Сенатом”.
Голосование в деле об импичменте Трампа состоится в среду, 5 февраля, в 16:00 (в 23:00 по киевскому времени).
Ранее сообщалось, что Трампа обвиняют в использовании служебного положения в личных целях, а также в препятствовании работе Конгресса.
- 21 января в Сенате США стартовали слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Ему предъявлены две статьи обвинений. В частности, Трампа обвиняют в том, что он обратился за помощью к правительству Украины, чтобы переизбраться на пост в ноябре 2020 года. Предполагается, что он “заморозил” миллионы долларов военной помощи Украине. По словам свидетелей, Трамп хотел, чтобы Украина публично объявила о расследовании по Джо Байдена, чтобы убрать своего конкурента на выборах.
- Поводом для запуска процедуры импичмента стал телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского от 25 июля 2019 года. 25 сентября была опубликована полная стенограма разговора.
- Временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор рассказал членам Палаты представителей Конгресса США, что американский лидер Дональд Трамп действительно оказывал давление на Киев, требуя расследования деятельности Джо Байдена и его сына Хантера.