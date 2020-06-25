Демократическая партия США впервые в истории отказалась от проведения многотысячного съезда, посвященного выдвижению своего кандидата в президенты.

Об этом сообщает агенство Associated Press.

Эпидемия COVID-19 побудила Демократическую партию отказаться от привычного формата проведения многотысячного съезда, знаменующего начало общей избирательной кампании. Это первый такой случай в истории: съезды партии проходили даже во время Гражданской и Второй мировой войн.

В среду, 24 июня, представители партии сообщили, что съезд партии состоится на месяц позже, чем планировалось, — в период с 17 по 20 августа, в городе Милуоки (штат Висконсин). На нем будет присутствовать ограниченное количество человек, для всех желающих будут организованы прямые трансляции по телевидению и в Сети.

Председатель партии Том Перес заявил, что это решение мотивировано тем, что “Джо Байден и демократы, в отличие от этого президента, привержены защите здоровья и безопасности американского народа”.

Сам Джо Байден планирует присутствовать на мероприятии лично.

“Вице-президент Байден намерен с гордостью принять кандидатуру своей партии в Милуоки и сделать следующий шаг вперед к тому, чтобы сделать Дональда Трампа президентом на один срок”, — сообщила менеджер кампании Байдена Джен О’Мэлли Диллон.

Напомним, республиканская партия, несмотря на эпидемию, намерена провести многотысячный съезд, чтобы официально объявить Трампа своим кандидатом. Изначально съезд планировалось провести в Северной Каролине, но губернатор штата не позволил это сделать ввиду карантинных ограничений. 11 июня Республиканская партия нашла новое место, где проведет многотысячный съезд.