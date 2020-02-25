Об этом сообщает Reuters.
Демократы ссылаются на информацию разведки о том, что Кремль уже осуществлял попытки вмешаться в американские президентские выборы, которые состоятся в ноябре 2020 года.
Соответствующее обращение государственному секретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину адресовали сенаторы Чак Шумер, Боб Менендес и Шеррод Браун. Также они требуют ввести “немедленно и решительно” санкции против тех лиц, которые могут быть причастны к попыткам повлиять на американские выборы.
“Нужно сделать хотя бы это, что встать на США от этой серьезной угрозы нашей национальной безопасности и целостности нашего избирательного процесса”, – написали они.
Попытки вмешательства в американские выборы в Кремле отрицают.
Согласно американскому законодательству, ввести санкции в отношении РФ за попытки вмешательства в предстоящие выборы, ссылаясь на данные разведки, вполне допустимо.
Ранее Конгресс принял Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций, или CAATSA, в 2017 году частично, в ответ на вывод разведывательного сообщества о том, что Россия вмешалась в выборы 2016 года, чтобы повысить шансы Трампа на победу в Белом доме.
Как сообщалось ранее, разведка США установила факт вмешательства России в президентские выборы 2020 года с целью содействия переизбранию Дональда Трампа. После опубликования этой информации Трамп уволил исполняющего обязанности директора национальной разведки.
В то же время издание The New York Times, ссылаясь на инсайдеров, утверждает, что Россия вмешивается в американские выборы, пытаясь оказать Берни Сандерсу поддержку на праймериз Демократической партии.
- Ранее сообщалось, что киберкомандование (Cyber Command) Соединенных Штатов разрабатывает стратегию информационной войны на случай, если Россия вмешается или будет пытаться вмешиваться в американские выборы в 2020 года путем взлома избирательных систем и других методов.
- 6 января прошлого года американская разведка опубликоала доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США. Согласно докладу, США расценивают действия России и Путина как имевшие целью подорвать общественное доверие в демократический процесс США, исказить авторитет Клинтон и нанести вред потенциальному президенту США.