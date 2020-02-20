В субботу, 22 февраля, в штате Невада состоятся праймериз кандидатов в президенты от Демократической партии. Накануне в Лас-Вегасе демократы провели дебаты.

Об этом пишет The New York Times.

Это было первое появление Блумберга на сцене дебатов, которое американцы запомнят надолго, так как именно эти дебаты пробудили интерес к политической гонке.

На дебатах присутствовали шесть кандидатов от Демократической партии. Отчасти, на дебатах много времени уделили тому, чтобы “уничтожить” Майкла Блумберга. Его критиковали за нелицеприятные комментарии о женщинах, налоговые декларации, использование соглашений о неразглашении и так далее.

Как правило, такое пристальное внимание уделяют только лидерам избирательного процесса.

Вначале Блумберг рассказал о своих идеях в случае избрания президентом.

Блумберг уверяет, что знает Уолл-стрит изнутри как свои пять пальцев, поэтому он более, чем способен дать американцам правильное финансовое направление.

Также Блумберг пообещал ввести новый налог на операции с котируемыми акциями, облигациями и платежами, являющимися результатом проводимых финансовых операций. Он пообещал восстановить

Агентство финансовой защиты потребителей.

В ответ Сандерс и Уоррен заявили, что Блумберг хочет “купить Белый дом”.

В некоторые моменты дебатов Блумберг словно становился мишенью своих коллег-демократов. Их уже назвали самыми жаркими в этом сезоне.

“Я бы хотела поговорить о миллиардере, который называет женщин “толстыми бабами” и “лесбиянками с лошадиным лицом”… Нет. Я не говорю о Дональде Трампе. Я говорю о Майкле Блумберге”, – сказала сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен.

Часто на дебатах звучали реплики о миллиардном состоянии Блумберга. Модератор Чак Тодд вспомнил реплику другого демократа, Берни Сандерса, который однажды говорил, что миллиардеры не должны существовать.

“Мэр Блумберг, вы должны существовать?”, – обратился он к кандидату.

Берни Сандерс напомнил Блумбергу о том, что когда тот был мэром Нью-Йорка, то разрешил полиции, которую называл личной армией, безосновательно задерживать темнокожее население. Он считает, что этим Блумберг гарантировал низкую явку избирателей из этого сегмента населения.

Открытый гей и демократ Пит Буттиджич назвал Сандерса и Блумберга “наиболее поляризующими кандидатами”, отметив, что Сандерс хочет “сжечь партию”, в Блумберг – “купить ее”.

В противовес Блумбергу, который копирует либеральные идеи Трампа, Буттиджич пообещал сделать упор на борьбе с антисемитизмом и идеологией белого превосходства. Он сказал, что считает группы, проповедующие идеологию превосходства белых, более опасными в деле разрушения США, чем любое другое враждебное иностранное государство или террористическая группа.

Также он пытался задеть сенатора от Миннесоты Эмми Клобушар, которая не могла вспомнить имя мексиканского президента.

“Вы говорите, что я тупой?”, – возмутился кандидат.

В это время президент США Дональд Трамп проводил встречу с избирателями, на которой заявил, что Блумберг тратит несоразмерно много денег на избирательную компанию, но это не помогают ему стать лидером.

“Пока он потратил 500 миллионов долларов, и я думаю, что у него 15 очков. А сумасшедшего Берни (Сандерса) уже 30”, – сказал Трамп.

Блумберг не оставил без ответов реплики оппонентов.

Сандерсу он сказал, что тот не сможет победить президента Трампа на выборах, а его план Medicare станет для него же смертельным звеном.

Но, в основном, Блумберг не мог и слова сказать на дебатах, так как его оппоненты буквально уничтожали его снова и снова новыми аргументами.

Следующие дебаты демократов состоятся во вторник в Чарльстоне, штат Южная Каролина, перед первичными выборами в этом штате 29 февраля.