В американских СМИ рассказывают как в Демократической партии решили, что Джо Байден - наиболее безопасный вариант при всей его рискованности.

Об этом сообщается в материале The New York Times.

“Ситуация, на первый взгляд, не казалась удивительной год назад: Джо Байден – оцененный среди демократов как порядочный человек набирает первичные победы. Но неделю назад такой результат был бы чем-то близким к невероятному. Поднятый поспешным единством среди левоцентристских демократов господин Байден продвинулся в течение трех дней от провала выборов до потенциальной главной силы”, – сказано в статье.

Отмечается, что Джо Байден решительно победил на праймериз Демократической партии в Техасе, а также в некоторых штатах, где он даже не проводил кампанию перед супер-вторником, к примеру, в Массачусетсе и Миннесоте.

“Это явно показывает, что праймериз фактически сузились до гонки двух людей (Джо Байдена и Берни Сандерса – Ред,)”, – говорится в статье.

В американской прессе считают, что избиратели вероятнее всего правы в том, что поддержать Байдена – наиболее аккуратный способ помешать Сандерсу, которого они опасаются, победить на праймериз Демократической партии.

“Возможно, они еще правы в том, что мистер Байден станет самым серьезным испытанием для мистера Трампа. Бывший вице-президент пользуется большим уважением в партии”, – сказано в материале.



При этом утверждается, что сам действующий президент США Дональд Трамп хотел бы видеть в соперниках как раз Берни Сандерса, которому он неоднократно писал язвительные похвалы в Twitter.

“Вполне возможно, что после того, как все штаты во вторник будут учтены, картина делегата будет выглядеть очень конкурентоспособной, особенно с учетом полных результатов из Калифорнии. Мистер Сандерс остается популярным в большей части партии”, – говорится в статье.

По мнению бывшего конгрессмена Барни Франка, конкуренция между Берни Сандерсом и Джо Байденом сводится к тому, боится ли больше электорат неравенства или правительства.

Отмечается, что кампанию Байдена поддержали несколько кандидатов от Демократической партии, сняв свои собственные кандидатуры, среди которых в том числе был и Пит Буттиджич.

“Предпринимаются огромные усилия, чтобы остановить Берни Сандерса. Это ни для кого не секрет. Так почему же я удивлюсь, что политики истеблишмента собираются вместе?”, – отреагировал на консолидацию демократов сам Сандерс.

Напомним, что бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу в девяти американских штатах на праймериз Демократической партии во вторник, 3 марта. Его конкурент на президентских выборах сенатор Берни Сандерс лидирует в Калифорнии.