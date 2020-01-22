Об этом свидетельствуют результаты опроса CNN, проведенного SSRS.
Это первый опрос, в котором Байден потерял первенство среди демократов, участвующих в президентской гонке.
В сообщении указано, что разрыв между двумя кандидатами остается в пределах погрешности выборки, а это значит, что, на самом деле, они могут быть на одном уровне.
Вместе с тем, Сандерс и Байден значительно опережают других демократов. В частности, у Элизабет Уоррен поддержка на уровне 14 %, Пита Буттигига – 11 %, Майкла Блумберга – 5 %, Тома Стейера – 2 % и так далее.
По данным опроса, в декабре к рейтингу Сандерса прибавилось семь единиц.
Сандерса, как правило, рассматривают как кандидата, который солидарен с избирателями по наиболее важным для них вопросам.
Несмотря на вторую позицию в рейтинге среди демократов, Байдена по-прежнему называют кандидатом, у которого наиболее высокие шансы, чтобы победить Трампа (45%). По этому же показателю у Сандерса только 24 %.
Опрос проводился с 16 по 19 января среди 1156 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки составляет 3,4 % при уровне достоверности 95 %.
- В феврале текущего года Берни Сандерс объявил о своих планах баллотироваться на президентских выборах в США в 2020 году.
- По итогам проведенных в августе опросов сенатор-демократ Берни Сандерс, как и бывший вице-президент США Джо Байден, опередил бы действующего президента Дональда Трампа на выборах, если бы они проводились сейчас.