Видео масштабных демонстраций пользователи публикуют в социальных сетях.

Отметим, что протесты проходят в США, Великобритании, Германии, Нидерландах и других странах.

Участники акций требуют обратить внимание на проблемы с дискриминацией по расовому признаку в собственных странах.

Отметим, в Берлине акция прошла возле здания американского посольства, где собрались около 2200 человек с плакатами, на которых было написано “Black lives matter”.

В Париже около 20 тысяч участников акции вышли на протест против расизма, несмотря на карантинные ограничения.

В Лондоне протестующие вышли с плакатами с надписью “Великобритания не безвинна”.

This is the scene in Hyde Park where hundreds of people have joined the #BlackLivesMattter protest. Most people are wearing masks and trying to stay apart, but not all. pic.twitter.com/jmii3e294d

— LBC News (@LBCNews) June 3, 2020