Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "Рух опору капітуляції", "Вільні люди", "Демократична Сокира", "Справа громад" были среди организаторов вчерашней акции под ОПУ. В "ДемСокире" обвинения отвергают.

Об этом рассказывают #Букви.

“Вчерашние события на Банковой? Под Офисом президента? На мой взгляд, все слишком очевидно… Сначала “заявка на проведение акции” от формальных и неформальных организаторов, среди которых особое место заняли “Рух опору капітуляції”, “Вільні люди”, “Демсокира”, “Справа громад” и несколько партнёрских организаций по меньше”, – написал Подоляк в Facebook.

По его словам, все они связаны с пятым президентом Петром Порошенко.

“Именно их паблики наравне с телеканалами Порошенко … требовали “идти на акцию”. Суть которой в итоге и свелась к банальному разгрому стен и окон”, – сказал Подоляк.

В свою очередь член политсовета “ДемСокиры” Юрий Гудыменко заверил, что политическая партия “Демократическая Сокира” не подавала заявку на вчерашний митинг под Офисом президента, и назвал Подоляка лжецом.

“Мы не участвовали в организации и нас нет среди организаторов акции. Более того, мы даже не мобилизовали своих сторонников на эту акцию, потому что организаторы (настоящие, а не в вашей голове) публично заявили о своем неприятии политической символики и партийных лидеров”, – сказал Гудименко.

В субботу, 20 марта, в день рождения заключенного одесского активиста Сергея Стерненко его сторонники устроили акцию протеста под стенами Офиса президента. На здании Офиса президента оставили надписи краской “A.C.A.B.”, “Волю” и “ЛОХ”.

Участники акции жгли файеры и забрасывали ими здание ОПУ.

Напомним, что Офис президента оценил повреждения здания после вчерашней акции протеста в почти два миллиона гривен.

Елисей Ходоловский, соучредитель общественной инициативы “Києве, мий”, посчитал, что стоимость уборки территории и фасадов Офиса президента после вчерашней акции протеста составит примерно 80 000 гривен, а не два миллиона.