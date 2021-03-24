Об этом сообщают #Буквы.

Организаторы акции отметили, что хотят таким образом продемонстрировать, что такое 350 млн долларов, которые олигархи пытаются украсть у государства.

Дату и локацию презентации символической галереи выбрали не случайно, поскольку сегодня Верховный суд будет рассматривать кассационную жалобу “ПриватБанка” на решение Печерского районного суда города Киева об обеспечении иска бизнес-партнеров Игоря Коломойского братьев Суркисов. С 2017 года олигархи пытаются отсудить у государства почти 10 млрд гривен.

“Мы хотим продемонстрировать с социальной стороны, что это за деньги: сколько это в вакцинах, сколько это в дорогах, сколько это в мостах, сколько это в военной технике, которая нам нужна, сколько этого всего скрывается за цифрой 350 млн долларов”, – рассказал #Буквам один из организаторов акции.

Отмечается, что организаторы не преследовали цель привлечь как можно больше людей, поскольку акция проходит со строгим соблюдением карантинных требований.