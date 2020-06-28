Об этом рассказывают #Буквы.
Памятные даты 28 июня
1569 – подписана Люблинская уния между Польшей и Великим княжеством Литовским.
1635 – французы основали в Карибском море колонию Гваделупа.
1841 – в Париже состоялась премьера балета Адольфа Адана “Жизель”.
1904 – произошло одно из крупнейших кораблекрушений XX века: норвежское пассажирское судно “Нордж” разбилось об рифы близ острова Роколл. Тогда погибли 635 человек.
1914 – совершено покушение на австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, ставшее поводом для начала Первой мировой войны.
1919 – был подписан Версальский мирный договор, закончивший Первую мировую войну.
Какой сегодня церковный праздник
Сегодня церковь чтит память мученика Вита Римского. Другие названия праздника: Вит, Амос, День Фита и Амоса, Скотный заступник.
Считается, что в этот день сбываются сны, а вода приобретает лечебные свойства. Если помолиться Виту, то он избавит от болезней и сохранить крепкое здоровье на год.
Что сегодня нельзя делать
- Сегодня лучше не начинать важных дел. Это может повлечь убытки.
- Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
- Нельзя давать деньги в долг.
Приметы на 28 июня
- С утра обильная роса – к плодородному году;
- Туман – к осадкам;
- Домашние животные беспокойно себя ведут – к ненастью.
28 июня именины у Григория, Кассиана, Модеста, Ефрема, Августина и Лазаря.