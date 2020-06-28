28 июня в мире отмечают День числа Тау. В Украине сегодня отмечают государственный праздник День Конституции, а еще День молодежи.

Об этом рассказывают #Буквы.

Памятные даты 28 июня

1569 – подписана Люблинская уния между Польшей и Великим княжеством Литовским.

1635 – французы основали в Карибском море колонию Гваделупа.

1841 – в Париже состоялась премьера балета Адольфа Адана “Жизель”.

1904 – произошло одно из крупнейших кораблекрушений XX века: норвежское пассажирское судно “Нордж” разбилось об рифы близ острова Роколл. Тогда погибли 635 человек.

1914 – совершено покушение на австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, ставшее поводом для начала Первой мировой войны.

1919 – был подписан Версальский мирный договор, закончивший Первую мировую войну.

Какой сегодня церковный праздник

Сегодня церковь чтит память мученика Вита Римского. Другие названия праздника: Вит, Амос, День Фита и Амоса, Скотный заступник.

Считается, что в этот день сбываются сны, а вода приобретает лечебные свойства. Если помолиться Виту, то он избавит от болезней и сохранить крепкое здоровье на год.

Что сегодня нельзя делать

Сегодня лучше не начинать важных дел. Это может повлечь убытки.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Нельзя давать деньги в долг.

Приметы на 28 июня

С утра обильная роса – к плодородному году;

Туман – к осадкам;

Домашние животные беспокойно себя ведут – к ненастью.

28 июня именины у Григория, Кассиана, Модеста, Ефрема, Августина и Лазаря.