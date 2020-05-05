Сегодня, 5 мая, в Украине и мире отмечают различные праздники и памятные даты. В частности, это День Европы, Всемирный день акушерки, Международный день борьбы за права инвалидов и не только.

#Буквы собрали интересные факты об этом дне.

Помимо этих праздников, во многих странах на постсоветском пространстве сегодня отмечают День печати. В Дании – день освобождения, а в Киргизии – День конституции.

День Европы

Этот праздник в странах Европы также называют днем мира и единства. Стоит отметить, что существует два Дня Европы, которые отмечают 5 или 9 мая, соответственно. Эти праздники были учреждены Советом Европы и Евросоюзом.

5 мая отмечают именно день создания Совета Европы в 1949 году. День Евросоюза празднуют 9 мая, ведь в 1950 году основатели такой коалиции предложили ее утвердить. Цель обоих праздников – укрепить единство европейцев.

Как праздник, День Европы был учрежден в 1964 году.

В Украине на официальном уровне отмечают День Европы с 2003 года в третью субботу мая.

В этот день проводят образовательные мероприятия о ЕС, а также выступают в поддержку европейской интеграции.

Международный день борьбы за права инвалидов

Этот праздник призван обратить внимание на проблемы, связанные с защитой прав людей с ограниченными возможностями. Как правило, в этот день говорят о сложностях, связанных с трудоустройством, инфраструктурой, образованием, экономическим развитием и так далее.

Этот день отмечают с 5 мая 1992 года. В этот день более 20 лет назад люди с ограниченными возможностями из 17 стран мира одновременно провели первый общеевропейский день борьбы за равные права и против ущемления прав инвалидов.

Международный день акушерки

Профессиональный праздник в этот день отмечают акушерки в 50 странах мира с 1992 года. В Украине в этой сфере задействованы порядка 9 тысяч представителей профессии.

Согласно статистическим данным, ежегодно в мире рождаются порядка 360 тысяч малышей.

Интересно, что в книге рекордов Гиннеса отмечены самая старшая и самая молодая акушерки. 90-летняя Аделина Вильялобос из Перу начала работать в 1947 году, с тех пор она приняла более 8000 детей, среди которых был даже президент. А самой юной акушерке было 7 лет, когда она вместе с соседкой, до приезда медиков, помогла появиться на свет своей сестре.

Всемирный день борьбы с астмой

Впервые Всемирный день борьбы с астмой отметили в 1998 году. Он был учрежден организацией Global Initiative for Asthma, основанной за пять лет до этого.

“Астма” – это приступы удушья различного происхождения. В мире это заболевание остается одним из наиболее распространенных. От него страдает от 4 до 10 % населения планеты.

Главная цель Всемирного дня борьбы с астмой – распространение информации об этом заболевании и обеспечение больным астмой доступа к эффективному лечению. Стоит отметить, что в первом Всемирном дне борьбы с астмой принимали участие более 35 стран, и с каждым годом количество стран-участниц растет.

Церковные праздники 5 мая

В этот день, 5 мая, православная церковь вспоминает апостола Варфоломея, апостолов от 70 Луки и Климента, а также преподобного Виталия Александрийского.

В народе 5 мая отмечали день Луки. В этот период как раз высаживали лук, который считался целебным растением, а также был неотъемлемой частью национальной кухни.

Приметы

В святцах в начале мая святые Феодоры упоминаются подряд 3, 4 и 5 мая. Ко всем этим святым относится одно верование и присловье – На Федора покойники по земле тоскуют. В дни памяти святых Феодоров всегда посещали погост и поминали усопших родных.

5 мая в народном календаре известно, как день Луки, или Луковый день. В былые времена к посадке лука относились серьезно и высаживали всегда в больших количествах. Высаживая лук, читали специальные заговоры, веря, что, благодаря им получится собрать хороший урожай. Прежде чем выйти из дома и отправиться на огород, правой ногой наступали на левую и говорили: “Я земле дам, а она мне отдаст, и никто в этом мне не помешает. Аминь”.

Если на Луку высадить лук – будет хороший урожай.

Теплый день обещает и теплую весну.

Если ночью будут заморозки, то еще 40 дней утро холодным будет.

Накануне Юрьева дня (6 мая) проводили обряд “Ляля”, которым как бы “лелеяли” погожее время. Вокруг яблони девушки водили хороводы и пели песни. Самую красивую девушку, Лялю, перевязывали зеленью и лентами, на голову надевали венок из свежих полевых цветов. Потом Лялю усаживали на скамью и водили вокруг нее хороводы.

5 мая старались без надобности не ходить в лес, особенно поодиночке. Верили, что в этот день нечистая сила водит чащобные хороводы и может человека с собой увести.

Кукушка закуковала – больше холодов не будет.

Кукушка кукует регулярно – к теплой погоде.

Гроза – к хорошему урожаю.

Если за окном тепло и ясно, то пора приступать к посевным работам.

5 мая: именинники

В этот день поздравления с днем ангела принимают: Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Платон, Нафанаил, Феодор.

1818 – Карл Маркс, немецкий философ и политик, основоположник теории коммунизма.

1830 – Джон Баттерсон Стетсон, американский предприниматель, производитель шляп.

1836 – Сидор Воробкевич, украинский писатель и композитор.

1846 – Генрих Сенкевич, польский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1905 года.

1957 – Ричард Э. Грант, английский актер.

1976 – Сейдж Сталлоне, американский актер.

1981 – Крейг Дэвид, британский поп-вокалист и музыкант.

1988 – Адель, английская певица.

5 мая: этот день в истории

1581 – издан первый печатный восточнославянский календарь Ивана Федорова.

1836 – в Бельгии введена в строй первая в Европе железная дорога.

1912 – Вышел первый номер газеты “Правда”. Поэтому позднее этот день в СССР отмечали как День печати.

1921 – во Франции впервые представлены духи “Chanel No. 5”.

1949 – начал действовать Совет Европы.

1956 – в Токио стартовал первый чемпионат мира по дзюдо.

1960 – Леонид Брежнев избран председателем президиума Верховного Совета СССР вместо Климента Ворошилова.

1961 – Алан Шепард стал первым американцем, который полетел в космос.

1988 – состоялась первая телетрансляция с вершины горы Эверест.

1992 – Крымский парламент провозгласил независимость Крыма и назначил на август референдум о подтверждении этого статуса.