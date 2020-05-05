#Буквы собрали интересные факты об этом дне.
Помимо этих праздников, во многих странах на постсоветском пространстве сегодня отмечают День печати. В Дании – день освобождения, а в Киргизии – День конституции.
День Европы
Этот праздник в странах Европы также называют днем мира и единства. Стоит отметить, что существует два Дня Европы, которые отмечают 5 или 9 мая, соответственно. Эти праздники были учреждены Советом Европы и Евросоюзом.
5 мая отмечают именно день создания Совета Европы в 1949 году. День Евросоюза празднуют 9 мая, ведь в 1950 году основатели такой коалиции предложили ее утвердить. Цель обоих праздников – укрепить единство европейцев.
Как праздник, День Европы был учрежден в 1964 году.
В Украине на официальном уровне отмечают День Европы с 2003 года в третью субботу мая.
В этот день проводят образовательные мероприятия о ЕС, а также выступают в поддержку европейской интеграции.
Международный день борьбы за права инвалидов
Этот праздник призван обратить внимание на проблемы, связанные с защитой прав людей с ограниченными возможностями. Как правило, в этот день говорят о сложностях, связанных с трудоустройством, инфраструктурой, образованием, экономическим развитием и так далее.
Этот день отмечают с 5 мая 1992 года. В этот день более 20 лет назад люди с ограниченными возможностями из 17 стран мира одновременно провели первый общеевропейский день борьбы за равные права и против ущемления прав инвалидов.
Международный день акушерки
Профессиональный праздник в этот день отмечают акушерки в 50 странах мира с 1992 года. В Украине в этой сфере задействованы порядка 9 тысяч представителей профессии.
Согласно статистическим данным, ежегодно в мире рождаются порядка 360 тысяч малышей.
Интересно, что в книге рекордов Гиннеса отмечены самая старшая и самая молодая акушерки. 90-летняя Аделина Вильялобос из Перу начала работать в 1947 году, с тех пор она приняла более 8000 детей, среди которых был даже президент. А самой юной акушерке было 7 лет, когда она вместе с соседкой, до приезда медиков, помогла появиться на свет своей сестре.
Всемирный день борьбы с астмой
Впервые Всемирный день борьбы с астмой отметили в 1998 году. Он был учрежден организацией Global Initiative for Asthma, основанной за пять лет до этого.
“Астма” – это приступы удушья различного происхождения. В мире это заболевание остается одним из наиболее распространенных. От него страдает от 4 до 10 % населения планеты.
Главная цель Всемирного дня борьбы с астмой – распространение информации об этом заболевании и обеспечение больным астмой доступа к эффективному лечению. Стоит отметить, что в первом Всемирном дне борьбы с астмой принимали участие более 35 стран, и с каждым годом количество стран-участниц растет.
Церковные праздники 5 мая
В этот день, 5 мая, православная церковь вспоминает апостола Варфоломея, апостолов от 70 Луки и Климента, а также преподобного Виталия Александрийского.
В народе 5 мая отмечали день Луки. В этот период как раз высаживали лук, который считался целебным растением, а также был неотъемлемой частью национальной кухни.
Приметы
В святцах в начале мая святые Феодоры упоминаются подряд 3, 4 и 5 мая. Ко всем этим святым относится одно верование и присловье – На Федора покойники по земле тоскуют. В дни памяти святых Феодоров всегда посещали погост и поминали усопших родных.
5 мая в народном календаре известно, как день Луки, или Луковый день. В былые времена к посадке лука относились серьезно и высаживали всегда в больших количествах. Высаживая лук, читали специальные заговоры, веря, что, благодаря им получится собрать хороший урожай. Прежде чем выйти из дома и отправиться на огород, правой ногой наступали на левую и говорили: “Я земле дам, а она мне отдаст, и никто в этом мне не помешает. Аминь”.
- Если на Луку высадить лук – будет хороший урожай.
- Теплый день обещает и теплую весну.
- Если ночью будут заморозки, то еще 40 дней утро холодным будет.
Накануне Юрьева дня (6 мая) проводили обряд “Ляля”, которым как бы “лелеяли” погожее время. Вокруг яблони девушки водили хороводы и пели песни. Самую красивую девушку, Лялю, перевязывали зеленью и лентами, на голову надевали венок из свежих полевых цветов. Потом Лялю усаживали на скамью и водили вокруг нее хороводы.
5 мая старались без надобности не ходить в лес, особенно поодиночке. Верили, что в этот день нечистая сила водит чащобные хороводы и может человека с собой увести.
- Кукушка закуковала – больше холодов не будет.
- Кукушка кукует регулярно – к теплой погоде.
- Гроза – к хорошему урожаю.
- Если за окном тепло и ясно, то пора приступать к посевным работам.
5 мая: именинники
В этот день поздравления с днем ангела принимают: Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Платон, Нафанаил, Феодор.
- 1818 – Карл Маркс, немецкий философ и политик, основоположник теории коммунизма.
- 1830 – Джон Баттерсон Стетсон, американский предприниматель, производитель шляп.
- 1836 – Сидор Воробкевич, украинский писатель и композитор.
- 1846 – Генрих Сенкевич, польский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1905 года.
- 1957 – Ричард Э. Грант, английский актер.
- 1976 – Сейдж Сталлоне, американский актер.
- 1981 – Крейг Дэвид, британский поп-вокалист и музыкант.
- 1988 – Адель, английская певица.
5 мая: этот день в истории
1581 – издан первый печатный восточнославянский календарь Ивана Федорова.
1836 – в Бельгии введена в строй первая в Европе железная дорога.
1912 – Вышел первый номер газеты “Правда”. Поэтому позднее этот день в СССР отмечали как День печати.
1921 – во Франции впервые представлены духи “Chanel No. 5”.
1949 – начал действовать Совет Европы.
1956 – в Токио стартовал первый чемпионат мира по дзюдо.
1960 – Леонид Брежнев избран председателем президиума Верховного Совета СССР вместо Климента Ворошилова.
1961 – Алан Шепард стал первым американцем, который полетел в космос.
1988 – состоялась первая телетрансляция с вершины горы Эверест.
1992 – Крымский парламент провозгласил независимость Крыма и назначил на август референдум о подтверждении этого статуса.