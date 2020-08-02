Сегодня, 2 августа, православные и греко-католики отмечают Ильин день - праздник в честь ветхозаветного пророка Ильи.

Об этом рассказывают #Буквы.

У славян пророк Илья один из самых почитаемых святых, рядом со св. Николаем. Святого Ильи считают защитником чистой веры и покровителем верных Господу. Кроме того, Илья исцелял больных и помогал нуждающимся.

В народе считалось, что Илья – один из самых строгих пророков, повелитель дождей, грома и молний, ​​покровитель воинов.

На иконах Илью часто изображают на огненной колеснице. Святой Илья – единственный из пророков, который при жизни был взят в Царство Небесное, в конце его земного пути к нему спустилась огненная колесница, запряженная четырьмя лошадьми, и забрала на небо.

Илья-пророк родился за 900 лет до Рождества Христова.

В юношестве Илья ушел в пустыню, где ревностно молился Господу и соблюдал строгий пост. Пророк боролся с идолопоклонством, совершал чудеса во имя Господа.

Считается, что на небе Илья ждет второго пришествия Христа, чтобы снова вернуться на землю.

В этот день нельзя:

Заниматься сельскохозяйственными работами, по сей день сено уже должно быть убрано.

Впускать в дом бездомных собак и кошек, потому что считается, что в этот день, спасаясь от святого Ильи,

нечистая сила превращается в различных зверей.

Выгонять скот на пастбище, иначе ее могут загрызть волки.

Во время грозы стоять под деревом, веселиться или купаться.

В этот день нельзя смотреть в зеркало.

Что можно делать в этот день:

Умываться дождем.

Ухаживать за пчелами.

Смотреть, куда молния бьет. По поверью, в том месте, куда она ударит, может быть спрятан клад.

Народные приметы:

Какая погода на Ильи, такая будет и на Воздвижение.

Гром гремит громко, но не резко – к ненастью.

На Илью до обеда лето, а после обеда – осень.

Кто попал в Ильин день под дождь – весь год здоров будет.

С Ильина дня ночь длинна: ​​работник высыпается, а кони наедаются.

Нельзя работать на Ильин день в поле урожай сгорит.

С Ильина дня вода холодная.

Храм в Киеве

Хроники сообщают о существовании в Киеве христианского храма святого Ильи во времена князя Игоря в 944 году. Это говорит о том, что не будучи официально христианским государством, Киевская Русь ни была полностью языческой.