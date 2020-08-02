Об этом рассказывают #Буквы.
У славян пророк Илья один из самых почитаемых святых, рядом со св. Николаем. Святого Ильи считают защитником чистой веры и покровителем верных Господу. Кроме того, Илья исцелял больных и помогал нуждающимся.
В народе считалось, что Илья – один из самых строгих пророков, повелитель дождей, грома и молний, покровитель воинов.
На иконах Илью часто изображают на огненной колеснице. Святой Илья – единственный из пророков, который при жизни был взят в Царство Небесное, в конце его земного пути к нему спустилась огненная колесница, запряженная четырьмя лошадьми, и забрала на небо.
Илья-пророк родился за 900 лет до Рождества Христова.
В юношестве Илья ушел в пустыню, где ревностно молился Господу и соблюдал строгий пост. Пророк боролся с идолопоклонством, совершал чудеса во имя Господа.
Считается, что на небе Илья ждет второго пришествия Христа, чтобы снова вернуться на землю.
В этот день нельзя:
- Заниматься сельскохозяйственными работами, по сей день сено уже должно быть убрано.
- Впускать в дом бездомных собак и кошек, потому что считается, что в этот день, спасаясь от святого Ильи,
- нечистая сила превращается в различных зверей.
- Выгонять скот на пастбище, иначе ее могут загрызть волки.
- Во время грозы стоять под деревом, веселиться или купаться.
- В этот день нельзя смотреть в зеркало.
Что можно делать в этот день:
- Умываться дождем.
- Ухаживать за пчелами.
- Смотреть, куда молния бьет. По поверью, в том месте, куда она ударит, может быть спрятан клад.
Народные приметы:
- Какая погода на Ильи, такая будет и на Воздвижение.
- Гром гремит громко, но не резко – к ненастью.
- На Илью до обеда лето, а после обеда – осень.
- Кто попал в Ильин день под дождь – весь год здоров будет.
- С Ильина дня ночь длинна: работник высыпается, а кони наедаются.
- Нельзя работать на Ильин день в поле урожай сгорит.
- С Ильина дня вода холодная.
Храм в Киеве
Хроники сообщают о существовании в Киеве христианского храма святого Ильи во времена князя Игоря в 944 году. Это говорит о том, что не будучи официально христианским государством, Киевская Русь ни была полностью языческой.
- В воскресенье, 12 июля, отмечается праздник святых апостолов Петра и Павла.