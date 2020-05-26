В этом году День Киева будет отмечаться в онлайн- и телеформате из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Уточняется, что в телеэфире телеканала “Киев” 31 мая будет показана праздничная программа, в рамках которой зрители смогут увидеть серии тематических сюжетов “Портреты”, “Киев, который мы любим”, “Прогулки по Киеву” и “Истории”.

Помимо того, в этом году традиционный “Пробег под каштанами” также пройдет онлайн и будет показан по телевизору.

В телеэфире также покажут праздничную викторину с киевлянами, а на радио будут поставлены концерты музыкальных групп.

Также готовится несколько концертов и для пользователей социальных сетей.

Киевляне и гости города, которые 30 или 31 мая будут проходить около здания Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества около 20:00, увидят музыкальное приветствие артистов, выступающих прямо с балкона фасада здания.