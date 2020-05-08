В нашей стране празднование этого дня было установлено указом второго президента Леонида Кучмы от 10 мая 1999 года. Согласно этому документу, День матери отмечается ежегодно во второе воскресенье мая.
В этом году празднование выпало на 10 мая. #Буквы рассказывают об истории и традициях праздника.
Как возник праздник
Похожий праздник существовал еще у древних греков – это был день чествования богини Реи, матери всех богов. А в Древнем Риме отмечали день богини-матери Кибелы.
С XVII века в Великобритании принято отмечать так называемое “Материнское воскресенье” (англ. Mothering Sunday) — в четвертое воскресенье Великого поста, посвященное чествованию матерей по всей стране.
В США День матери впервые публично был поддержан американской пацифисткой Джулией Уорд Хоув в 1872 году. “День матери” по ее версии — день единства матерей в борьбе за мир во всем мире. Эта концепция не нашла широкой поддержки.
В 1907 году американка Анна Джарвис выступила с инициативой чествования матерей в США в память о своей умершей матери. Джарвис написала письма в государственные учреждения, законодательные органы и выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить чествованию матерей.
В 1910 году штат Вирджиния первым признал День матери официальным праздником. В 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей.
Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником ряд других стран, в том числе в Австралии, Австрии, Бельгии, Бразилии, Венесуэле, Дании, Германии, Исландии, Италии, Колумбии, Латвии, Нидерландах и в десятках других стран.
Празднование в Украине
До Украины праздник добрался благодаря украинской общине. Так, Союз украинок Канады в 1928 году впервые организовал День матери. Спустя год праздник отмечали уже и во Львове.
В 1929 году Союз украинок инициировал внедрение этого праздника в Тернопольской области. Организации “Просвита”, “Ридна школа”, «Пласт», “Сокол” организовывали концерты, конференции, фестивали по всей Восточной Галичине.
Но в 1939 году советская власть торжество запретила. Лишь с 1990 года благодаря усилиям общественных организаций, в частности Союза украинок, праздник матери вернулся в Украину.
10 мая 1999 года второй президент Украины Леонид Кучма подписал указ, которым было установлено, что День матери ежегодно отмечается во второе воскресенье мая.
Традиции и обычаи праздника Дня матери
В этот день принято поздравлять матерей и дарить им символические подарки. Многие семьи в этот праздник собираются вместе.
Дети дарят своим матерям цветы, открытки, посвящают им стихи и песни.
В разных странах существуют свои обычаи и традиции празднования Дня матери. Например, в США и Австралии существует традиция носить в этот день на одежде цветок гвоздики. Причем цвет имеет значение. Так, цветная гвоздика говорит о том, что мать человека жива, а белые цветы прикалывают к одежде в память об умерших матерях.
В Мексике на День матери в церквях на католических мессах исполняют особую песню, “Las mañanitas”, а потом устраивают праздничные обеды.
В Австрии в этот день в ресторанах появляется специальное меню для мам.
Некоторые страны устраивают благотворительные акции в домах престарелых.
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