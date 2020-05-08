Уже в это воскресенье, 10 мая, в Украине и ряде других стран мира будет отмечаться День матери.

В нашей стране празднование этого дня было установлено указом второго президента Леонида Кучмы от 10 мая 1999 года. Согласно этому документу, День матери отмечается ежегодно во второе воскресенье мая.

В этом году празднование выпало на 10 мая. #Буквы рассказывают об истории и традициях праздника.

Как возник праздник

Похожий праздник существовал еще у древних греков – это был день чествования богини Реи, матери всех богов. А в Древнем Риме отмечали день богини-матери Кибелы.

С XVII века в Великобритании принято отмечать так называемое “Материнское воскресенье” (англ. Mothering Sunday) — в четвертое воскресенье Великого поста, посвященное чествованию матерей по всей стране.

В США День матери впервые публично был поддержан американской пацифисткой Джулией Уорд Хоув в 1872 году. “День матери” по ее версии — день единства матерей в борьбе за мир во всем мире. Эта концепция не нашла широкой поддержки.

В 1907 году американка Анна Джарвис выступила с инициативой чествования матерей в США в память о своей умершей матери. Джарвис написала письма в государственные учреждения, законодательные органы и выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить чествованию матерей.

В 1910 году штат Вирджиния первым признал День матери официальным праздником. В 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей.

Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником ряд других стран, в том числе в Австралии, Австрии, Бельгии, Бразилии, Венесуэле, Дании, Германии, Исландии, Италии, Колумбии, Латвии, Нидерландах и в десятках других стран.

Празднование в Украине

До Украины праздник добрался благодаря украинской общине. Так, Союз украинок Канады в 1928 году впервые организовал День матери. Спустя год праздник отмечали уже и во Львове.

В 1929 году Союз украинок инициировал внедрение этого праздника в Тернопольской области. Организации “Просвита”, “Ридна школа”, «Пласт», “Сокол” организовывали концерты, конференции, фестивали по всей Восточной Галичине.

Но в 1939 году советская власть торжество запретила. Лишь с 1990 года благодаря усилиям общественных организаций, в частности Союза украинок, праздник матери вернулся в Украину.

10 мая 1999 года второй президент Украины Леонид Кучма подписал указ, которым было установлено, что День матери ежегодно отмечается во второе воскресенье мая.

Традиции и обычаи праздника Дня матери

В этот день принято поздравлять матерей и дарить им символические подарки. Многие семьи в этот праздник собираются вместе.

Дети дарят своим матерям цветы, открытки, посвящают им стихи и песни.

В разных странах существуют свои обычаи и традиции празднования Дня матери. Например, в США и Австралии существует традиция носить в этот день на одежде цветок гвоздики. Причем цвет имеет значение. Так, цветная гвоздика говорит о том, что мать человека жива, а белые цветы прикалывают к одежде в память об умерших матерях.

В Мексике на День матери в церквях на католических мессах исполняют особую песню, “Las mañanitas”, а потом устраивают праздничные обеды.

В Австрии в этот день в ресторанах появляется специальное меню для мам.

Некоторые страны устраивают благотворительные акции в домах престарелых.