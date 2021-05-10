9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні - збігся із іншим, проте, недержавним святом - Днем матері. І 9 травня українці найактивніше гуглили саме День матері.

Про це йдеться у звіті Google, що є в розпорядженні #Букв.

Варто зазначити, що День матері в Україні відзначають у другу неділю травня. Цього року це свято збіглося у даті із Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Так, кількість російськомовних запитів “День матери” склала понад один мільйон. Українською мовою “День матері” гуглили більше 200 тисяч разів. Тобто, День матері українці шукали в Google більше 1 200 000 разів.

А ось пошукові запити “9 мая” або “9 травня” показали однакові результати: більше 50 тисяч запитів. Тобто, сумарна кількість запитів склала понад 100 тисяч.