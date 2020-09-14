Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения карантина во время празднования Дня города в Днепре и Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

“Представители правоохранительных органов проинформировали Президента, что на праздновании Дня города в Одессе и Днепре в этих населенных пунктах собрались десятки тысяч людей без средств индивидуальной защиты и соблюдения карантинных норм. По данному факту возбуждено уголовное производство в Одесской области и проходит расследование”, – говорится в сообщении.

Также правоохранители сообщили, что организаторы праздников должны понести административное наказание в размере 170 тыс. грн, а в случае, если эпидемиологическое расследование установит причинно-следственную связь между этими празднованиями и увеличением количества больных коронавирусной инфекцией или смертностью от этой болезни, – будет открыто уголовное производство.