8 октября 1871 в Полтавской губернии в семье потомственного казака Максима Поддубного родился будущий шестикратный чемпион мира по борьбе Иван Поддубный.

#Буквы собрали интересные факты о выдающемся спортсмене.

Всего в семье Поддубных было шестеро детей – три сына и три дочери. Отец Поддубного, Максим – был высокого роста и очень сильный.

Иван Поддубный не раз говорил, что человеком, сильнее него, был только его отец.

Мать Ивана, Анна – происходила из старинного казацкого рода, славившегося своим долголетием. Говорят, дед Ивана по линии матери, бывший солдат, отслужив в армии четверть века, дожил до 120 лет.

Сам Иван с детства был приучен к работе по хозяйству. В выходные дни пел в церковном хоре.

Желая жениться на дочери зажиточного селянина, Елене Витяк, Иван поехал на заработки. Работал грузчиком в Севастополе. Но позже узнал, что Елену выдали замуж за богача.

Затем судьба свела Ивана с двумя учениками мореходных классов Антоном Преображенским и Василием Васильевым – спортсменами, любителями тяжелой атлетики.

Иван решил серьезно тренироваться.

Интересное об Иване Поддубном

За свою карьеру Иван Поддубный посетил 50 городов в 14 странах на четырех континентах;

отец Ивана бросал на телегу пятипудовые мешки и легко гнул подковы;

от матери Ивана Поддубного достался исключительный музыкальный слух;

в 17 лет Поддубный с легкостью пригибал к земле быка за рога;

40 лет Поддубный не проиграл ни одного чемпионата;

Иван вел здоровый образ жизни. Он никогда в жизни не употреблял алкоголь и не курил;

Иван Поддубный предлагали просто астрономические суммы за поражение, но он отвечал категорическим отказом.

в 1927 году Иван Поддубный получил титул самого красивого человека в США. За это он должен был получить денежное вознаграждение в размере 500 000 долларов США. Однако предварительно ему следовало принять американское гражданство. Иван отказался;

Иван Поддубный собирался жениться на девушке-гимнастке из своего цирка. Однако незадолго до их свадьбы Мария сорвалась из-под купола цирка и разбилась насмерть. Иван очень тяжело переживал эту трагедию, даже хотел бросить работу в цирке;

провожая Поддубного в Севастополь на заработки, его отец сказал: “Помни, Иван, что рода ты отцовского и материнского – казацкого, запорожского, и казаку честь дороже матери, дороже отца родного. Запомни, Иван, если продашь честь – не сын ли ты мне, и я не отец тебе”.

Иван Поддубный был ростом 184 см и имел 118 кг веса.

По материалам Олимпийского колледжа им. Ивана Поддубного