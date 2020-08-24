#Буквы рассказывают, о чем говорил Зеленский в своей речи.

“Год назад я говорил, что каждое утро начинается с СМС-сообщения с главного штаба: СМС о количестве раненых и погибших на передовой. Цифры бывают разными. Но только одно сообщение делает утро добрым: “Раненых – ноль, погибших – ноль”, – сказал Зеленский.

Он отметил, что сегодня уже 29 день подряд у него и у всей страны утро действительно хороший, потому что 29 дней, как на востоке Украины нет боевых потерь.

“И сегодня, в 29-й день перемирия, в 29-ю годовщину независимости Украины мы все просим Бога только об одном – пусть дни тишины станут месяцами. Месяцы – годами. Годы – веками, а потом тысячелетиями”.

В своей речи Владимир Зеленский вспомнил еще один вызов, который стоит перед Украиной – это эпидемия коронавируса.

“Сегодня мы делаем все возможное для преодоления коронавируса в Украине. Мы обеспечены всем необходимым, наладили собственное производство, восстанавливаем больницы и лаборатории, и самое главное, что у нас есть, – это украинские медики … Верю, что мы преодолеем вирус и будем “болеть” только футболом на трибунах, музыкой на концертах и ​​путешествиями нашей замечательной страной”.

Зеленский призвал не ссориться и не соревноваться в том, кто больше и правильнее любит Украину.

“Надо вспомнить, что, независимо от языка, религии, национальности – мы братья и сестры. Мы все – дети Украины. И никому не давать шанса посеять между нами раздор. Ни соседям, ни внутренним чужакам”.

А еще президент заверил, что он и правительство делают все, чтобы Крым, Донецкая и Луганская области “вернулись домой”.

Кроме того, Владимир Зеленский мечтает, чтобы Украина была первой в Европе по уровню человеческого счастья, а не только по размеру территории.

“Именно поэтому мы боремся за каждого украинца и возвращаем своих. Для нас не имеет значения: это 131 пленный из России и ОРДЛО, 14 гражданских моряков из Ливии, 45 граждан из Уханя или 11 погибших, к сожалению, из сбитого самолета в Иране. И за одного украинского разведчика мы готовы отдать тысячу других. Потому что Украина своих не бросает. И я сделаю все, чтобы каждый гражданин Украины в любом уголке планеты четко знал: я – украинец, а значит, мое государство меня не оставит”.

По словам президента, его команда строит страну, которая всегда готова дать отпор. И неважно, кто атакует: агрессор, вирус, мировой кризис.

“Мы строим страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму. Страну, куда наши люди захотят возвращаться. Возвращаться хорошими дорогами, которые мы сегодня строим. Страну, где оживленные споры будут только о том, как назвать ракету, которую Украина запускает в космос, а не в честь кого назвать построенный корвет”.

Президент подытожил, что создать страну мечты мы можем только вместе.