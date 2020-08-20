В Киеве ко Дню Независимости появится самый большой флаг Украины. Для него уже соорудили флагшток высотой почти 90 метров.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

“Совсем скоро над киевскими холмами будет развеваться самый большой, главный флаг Украины. Специалисты уже завершили сооружение флагштока высотой почти 90 метров. А весит он 32 тонны”, – отметил Кличко.

Он уточнил, что размер полотнища флага составит 16 на 24 метра.

Также уже установлены элементы подсветки флага. По словам Кличко, его “можно будет увидеть и ночью, практически с любой точки нашей столицы”.

“Накануне Дня государственного флага мы откроем мемориал и торжественно поднимем главный флаг Украины”, – добавил он.

Стоит отметить, что флагшток установили на территории мемориального комплекса “Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне”.