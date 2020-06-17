21 июня в Украине и ряде других стран будут отмечать День отца.

Об этом рассказывают #Буквы.

День отца имеет переходящую дату празднования – его отмечают в третье воскресенье июня.

История праздника

День отца появился благодаря Соноре Смарт (Додд) из города Спокан, штат Вашингтон. В 1909 году она после церковной службы в честь Дня матери подумала: а почему нет праздника в честь отцов? Стоит отметить, что ее отец после смерти супруги сам воспитывал шестерых детей.

Американка обратилась к мэру своего города с предложением учредить соответствующий праздник. Уже в следующем году его впервые отметили, а национальным этот праздник стал только в 1966 году.

Спустя некоторое время традиция из США праздновать День отца распространилась по миру.

Как праздновать?

В третье воскресенье июня День отца отмечают в таких странах: Аргентина, Великобритания, Канада, Индия, Мексика, Нидерланды, Словакия, Турция, Швейцария, Япония и Южная Африка.

Более 30 стран чествуют отцов именно в третье воскресенье июня. В некоторых странах дата иная – в Грузии 3 октября, в Италии, Португалии и Испании 19 марта, однако праздник есть во многих государствах.

В этот день во многих странах принято прикалывать к одежде розы. Красные – если отец жив, белые – если он умер. Также принято устраивать семейные торжества, пикники на природе, отцам дарят подарки.