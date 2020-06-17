Об этом рассказывают #Буквы.
День отца имеет переходящую дату празднования – его отмечают в третье воскресенье июня.
История праздника
День отца появился благодаря Соноре Смарт (Додд) из города Спокан, штат Вашингтон. В 1909 году она после церковной службы в честь Дня матери подумала: а почему нет праздника в честь отцов? Стоит отметить, что ее отец после смерти супруги сам воспитывал шестерых детей.
Американка обратилась к мэру своего города с предложением учредить соответствующий праздник. Уже в следующем году его впервые отметили, а национальным этот праздник стал только в 1966 году.
Спустя некоторое время традиция из США праздновать День отца распространилась по миру.
Как праздновать?
В третье воскресенье июня День отца отмечают в таких странах: Аргентина, Великобритания, Канада, Индия, Мексика, Нидерланды, Словакия, Турция, Швейцария, Япония и Южная Африка.
Более 30 стран чествуют отцов именно в третье воскресенье июня. В некоторых странах дата иная – в Грузии 3 октября, в Италии, Португалии и Испании 19 марта, однако праздник есть во многих государствах.
В этот день во многих странах принято прикалывать к одежде розы. Красные – если отец жив, белые – если он умер. Также принято устраивать семейные торжества, пикники на природе, отцам дарят подарки.
- 16 июня 2019 года в Украине впервые официально отпраздновали День отца. Он был утвержден на законодательном уровне решением Кабинета Министров Украины в мае.