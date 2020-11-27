В субботу, 28 ноября, в Украине будут чтить День памяти жертв голодоморов.

В этот день традиционно будут проходить различные памятные мероприятия. #Буквы рассказывают, какие именно.

Как известно, каждый год в четвертую субботу ноября украинцы чтят память жертв трех голодоморов: Голодомора 1932-1933 годов – геноцида украинского народа, а также массового голода 1921-1923 и 1946-1947 годов.

Как отметили в Украинском институте национальной памяти, в этом году чествования будут проходить в особых условиях из-за эпидемии коронавируса: карантинные меры вносят ограничения в проведение массовых мемориальных мероприятий.

Но все же это обстоятельство не помешает чествованию памяти жертв голода.

Так, к 87-й годовщине Голодомора 1932-33 годов институт запустил информационную кампанию “Сохрани память. Сохрани правду“. Ее целью является сохранение памяти о геноциде украинцев со стороны коммунистического режима в 1932-33 году.

В рамках кампании 28 ноября в аккаунтах института в Facebook, Instagram, Twitter и YouTube будут публиковаться информационные материалы о Голодоморе.

Кроме того, 28 ноября все украинцы могут присоединиться в домашних условиях к Общенациональной минуте молчания в 16:00 и зажечь символическую Свечу Памяти в окнах своих домов.

Свечи можно зажечь и у мемориалов памяти жертв Голодомора-геноцида по всей Украине.

Какие мероприятия запланированы в Киеве

Как проинформировали в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, в этот день в столице ограничат проведение мероприятий развлекательного содержания в любых форматах.

На территории всего города приспустят или вывесят с траурной лентой Государственный флаг Украины.

Киевляне также присоединятся к всеукраинской акции “Зажги свечу” в 16:00.

В городе пройдут скорбные молитвы, церемонии возложения цветов и установления свечей. В частности, на территории Национального музея “Мемориал жертв Голодомора” (ул. Лаврская, 3); к Памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов на Михайловской площади и в других памятных местах.

В онлайн-формате и социальных сетях состоятся информационные, просветительские и другие тематические мероприятия под общим лозунгом “Сохрани память. Сохрани правду”.

Кроме того, в онлайн-формате на вебсайте Государственного архива Киева можно ознакомиться с архивными документами “К годовщине памяти жертв Голодомора 1932-1933 гг. в Украине”.

Мероприятия в других городах

Памятные мероприятия запланированы и в других городах Украины.

Например, во Львове покажут выставку графики “Трагедия Голодомора 1932-1933 годов”. Кроме того, на площади возле памятника Тарасу Шевченко в 16:00 представители власти, общественность и духовенство совместно помолятся и почтят память погибших минутой молчания. После этого они зажгут свечи и лампадки на площади.

В Виннице уже сегодня состоялся реквием в память о жертвах Голодомора 1932-1933 годов. Винничане, руководители города и области, военнослужащие возложили цветы и зажженные лампадки к памятнику жертвам Голодомора. Завтра же традиционно состоится Всеукраинская акция “Зажги свечу!”.

В Одессе 28 ноября в 10:00 на Лидерсовском бульваре будут проведены ритуал возложения цветов и композиций из ржаных и пшеничных колосков к памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине и минута молчания. В храмах города проведут панихиды по жертвам голодоморов 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 годов.

В Житомире у памятного знака “Грустящий ангел” на площади Путятинской установят лампадки и возложат цветы.

В Ровно траурные мероприятия начнутся в 15:45 во дворе Свято-Покровского кафедрального собора и продолжатся Общенациональной минутой молчания в 16:00. После нее в соборе состоится панихида по невинным жертвам голодоморов в Украине. Кроме того, в этот день в городе с 9:00 до 16:00, на площади Независимости будет действовать фотодокументальная выставка “Украина 1932-1933 гг. Геноцид голодом”.

Различные мероприятия состоятся и в других городах.