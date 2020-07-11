#Буквы рассказывают об истории и традициях праздника.

Апостолы Петр и Павел являются учениками Иисуса Христа, которые после смерти и воскресения Христа начали проповедовать и распространять учение Евангелия по всему миру.

История

Апостол Петр в христианской традиции считается стражем ключей от рая. Он родился в Вифсаиде в семье простого рыбака Ионы и ему было дано имя Симон. Он был женат и работал рыбаком вместе со своим братом Андреем, впоследствии тоже ставшим апостолом. Христиане считают, что Петр был одним из любимых учеников Иисуса. В ночь после ареста Иисуса Петр трижды отрекся от него прежде, чем пропел петух, но после этого искренне покаялся и был прощен.

Апостол Павел родился под именем Саул и участвовал в преследовании первых христиан. На пути в Дамаск от ослеп от ярчайшего света с неба и, услышав укоризненный голос Иисуса, уверовал в него, а впоследствии был исцелен от слепоты и принял крещение.

Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли святое мученичество в один день — 29 июня по юлианскому календарю.

Традиции

В православии праздник относится к числу великих праздников. Дню Петра и Павла предшествует пост, который называется апостольским. 12 июля, день памяти апостолов, — уже праздничный, непостный день.

Одной из главной традиций праздника является приготовление творожных пончиков, которые называют “мандриками”. По легенде, именно мандрики были главной пищей Петра и Павла, когда они странствовали, “мандрували” по миру. В разных регионах их готовят по-разному, но основной формой остаются пончики из пшеничной муки и творога.

Также в этот день принято собраться семьей за обеденным столом, поскольку в Петров день заканчивается пост. В отдельных регионах праздник считался днем рыбаков, поскольку апостол Петр сам был рыбаком и считается их покровителем. В давние времена на День Петра и Павла люди устраивали ярмарки и народные гуляния с танцами и песнями.

Что можно и нельзя делать в день Петра и Павла

В день святых апостолов нужно посетить церковь и праздничные службы. Тем, кто держал пост, необходимо исповедаться и совершить причащение. В этот день рекомендуют готовить рыбные блюда для привлечения в дом счастья и достатка.

Нельзя в праздник Петра и Павла грустить, впадать в уныние, думать о плохом. Так же не стоит проводить венчания. Нельзя заниматься физическим трудом (работать в саду, огороде).

Кроме того, нельзя в этот день ругаться и проявлять агрессию. Также под запретом купания в водоемах и злоупотребление спиртными напитками.