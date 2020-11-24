Миллионы американцев отправляются в поездки в преддверии Дня благодарения, несмотря на ситуацию с коронавирусом COVID-19 и призывы властей оставаться дома.

Об этом сообщает CBS News – новостной отдел американской телерадиокомпании CBS.

День благодарения в США будет отмечаться 26 ноября.

Ранее Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC – федеральное агентство министерства здравоохранения страны) опубликовали призыв к гражданам по возможности оставаться на праздник дома и не путешествовать.

“За последние 7 дней в США было зарегистрировано более 1 млн случаев COVID-19. Поскольку количество случаев заболевания продолжает быстро расти в Соединенных Штатах, наиболее безопасный способ отпраздновать День Благодарения – это праздновать его дома с людьми, с которыми вы живете. Встречи с семьей и друзьями, которые не проживают с вами, могут увеличить вероятность заражения или распространения COVID-19, либо же гриппа”, – говорилось в сообщении CDC от 19 ноября.

В ведомстве подчеркивали, что путешествия также могут увеличить “шансы на заражение и распространение COVID-19”, в связи с чем “отложить путешествие и остаться дома – лучший способ защитить себя и других в этом году”.

Несмотря на это, в преддверии праздника миллионы американцев уже отправились в путь (в том числе авиарейсами), не желая отменять свои планы на День благодарения.

Так, с минувшей пятницы более трех миллионов человек прошли проверку на контрольно-пропускных пунктах Администрации транспортной безопасности США (это агентство, обеспечивающее безопасность пассажиров в стране).

Воскресенье, 22 ноября, было самым загруженным днем на контрольно-пропускных пунктах в аэропортах, начиная с 16 марта. Так, более 1,04 млн человек прошли через контрольно-пропускные пункты аэропортов в воскресенье, сообщает National Public Radio.

А в Американской автомобильной ассоциации (AAA) прогнозируют, что путешествовать будут до 50 млн американцев.

Эксперты уже прогнозируют, что после праздника число случаев коронавируса вырастет еще больше.

“Меня очень беспокоит количество людей, которые путешествуют. Это верный путь к катастрофе”, – отметил главный медицинский корреспондент CBS News доктор Джонатан Лапук.

“Самым большим заблуждением, которое я слышал во время этой пандемии, является то, что если я пройду тест сегодня и получу отрицательный результат, я смогу увидеть бабушку завтра. Абсолютно нет. Инкубационный период длится от двух до 14 дней”, – добавил он.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, с начала месяца коронавирусом заразились более трех миллионов американцев. В стране наблюдается рекордное количество госпитализаций и в среднем 1500 смертей каждый день (это максимум за последние шесть месяцев).

Во многих американских штатах ситуация с COVID-19 становится угрожающей. Например, в Пенсильвании могут закончиться койки в отделениях интенсивной терапии в течение недели. А в Висконсине более 3000 медицинских работников подписали письмо, в котором предупредили, что вскоре могут оказаться перед выбором, кого лечить, а кого нет.

Как отмечает CBS News, то, что несмотря на COVID-19 миллионы американцев все равно путешествуют, можно объяснить усталостью от эпидемии в обществе.

Тем временем авиакомпании и аэропорты принимают дополнительные меры предосторожности, чтобы помочь предотвратить распространение коронавируса, включая глубокую очистку и дезинфекцию поверхностей, размещение разметки на полу, чтобы люди находились на расстоянии не менее 6 футов друг от друга (более 1,8 метров), и обязательное ношение масок.