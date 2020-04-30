Сегодня, 30 апреля, в мире отмечают день рождения Будды и Международный день джаза, а в Украине – День пограничника.

#Буквы собрали интересные факты о сегодняшних праздниках.

День пограничника

30 апреля, украинские пограничники отмечают свой профессиональный праздник.

В 1992 году праздник День пограничника был установлен 4 ноября. Однако многие служившие в советских пограничных войсках продолжали праздновать его 28 мая.

С 2003 года президент Леонид Кучма установил дату праздника 28 мая.

В 2018 году празднование Дня пограничника перенесли – на 30 апреля. День посвящен событиям 1918 года, когда во время русско-украинской войны, армия УНР вышла на границу Украины и установила на нем государственные символы.

19 апреля 2019 года Президент Украины Петр Порошенко подписал указы, согласно которым учредил День пехоты, День резервиста Украины и День сержанта Вооруженных сил Украины.

Вальпургиева ночь

Этот праздник еще называют Ночью ведьм. Традиционно, он приходится на период с 30 апреля на 1 мая. В этом году он будет в ночь с четверга на пятницу.

Такое название праздник получил по причине того, что по дате совпадает с днем памяти католической святой монахини Вальбурги.

Святая Вальпургия известна тем, что стала одной из первых монахинь. В народе ее считали покровительницей моряков, больных и рожениц, а еще защитницей от стихии, болезней, бешенства, голода, неурожая.

В народе верили, что в ночь на 1 мая открывались границы между мирами и люди получают возможность общаться с душами умерших.

Но, по сути, Вальпургиева ночь – одна из самых темных, страшных и таинственных ночей в году. Это время пиршества нечистой силы, которая слетается со всех уголков земли на Лысую гору. Чтобы очиститься от злых духов и отпугнуть ведьм, в эту ночь нужно жечь костры, веселиться, устраивать игры и гулянья. Это время для предсказаний, гаданий, ворожбы и приворотов.

Чтобы не накликать на себя беду, в эту магическую ночь не следует упоминать нечистую силу. Сегодня нельзя надевать вещи черного цвета, а также те, в которых у людей происходили неприятности.

День рождения Будды

Этот праздник, посвященный дню рождения Будды Гаутамы, отмечают буддисты традиции Махаяны и Тхеравады.

Во всех странах Восточной Азии, кроме Японии, праздник отмечается в 8-й день 4-го месяца по лунному календарю. В Таиланде, Вьетнаме, Макао, Сингапуре, Южной Корее — официальный праздник.

В Японии День рождения Будды постоянно отмечается 8 апреля, праздник отмечается неофициально и получил название Фестиваль цветов — ханамацури.

Международный день джаза

Этот праздник был учрежден ЮНЕСКО, чтоб отметить “рост уровня информированности международной общественности о джазе, как о силе, которая способствует миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми”.

Начиная с 2012 года праздник отмечают 30 апреля.

Первый ежегодный Международный день джаза в Париже открыли Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова и Посол Доброй воли ЮНЕСКО Херби Хэнкок.

30 апреля: какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 30 апреля отмечает память Преподобного Акакия.

Также в этот день вспоминают игумена Соловецкого, который считался покровителем пчеловодства. Зосим Соловецкий жил в XV веке. Он был одним из основателей Соловецкого монастыря в России. В народе полагают, что в этот день нельзя надевать новые вещи, иначе они принесут несчастье. Сновидения лучше никому не рассказывать.

Приметы 30 апреля: что можно и нельзя делать

Согласно народным наблюдениям, в последний день апреля, то есть 30 числа, вечером нельзя печь хлеб.

Также существуют и другие приметы, связанные с этим днем:

Если пчелы на цвет летят, будет из цвета плод.

Пчелы на вишневый цвет садятся – к урожаю вишни.

На какой хлеб села пчела, тот будет хорош на зерно.

Если по высадке из омшаника мало убыли в пчелах, то уродится гречиха.

Пчелы летают лениво и недружно – меду будет мало. Если вылетели быстро и не по одной, то меду будет много.

Муравьи в доме – к счастью.

Много сережек на ольхе – к урожаю овса, много шишек – ячмень уродится.

Грачи играют – на хорошую погоду.

Если рано утром пошел дождь, днем будет ясно.

Именинники 30 апреля

1777 – Карл Фридрих Гаусс, выдающийся немецкий математик, астроном и физик, считающийся одним из величайших математиков всех времен.

1857 – Эйген Блейлер (Блюле), швейцарский психиатр и психолог. Ввел термин шизофрения и описал ее как самостоятельное заболевание.

1883 – Ярослав Гашек, чешский писатель-сатирик.

1893 – Иоахим фон Риббентроп, министр иностранных дел Германии.

1897 – Умберту Мауру, бразильский режиссер, сценарист, кинооператор и актер.

1901 – Саймон Смит Кузнец, американский экономист украинского происхождения, лауреат Нобелевской премии 1971 года.

1916 – Клод Элвуд Шеннон, американский математик и инженер, один из создателей теории информации.

1920 – Николай Григорьевич Гринько, актер театра и кино, народный артист УССР.

1946 – Карл XVI Густаф, король Швеции с 15 сентября 1973 года.

1967 – Филипп Киркоров, эстрадный певец РФ.

1982 – Кирстен Данст, американская актриса.

30 апреля: этот день в истории

311 – в Риме официально разрешили исповедовать христианство.

1722 – в английских газетах впервые упомянули бильярд.

1789 – инаугурация американского президента Джорджа Вашингтона.

1803 – США купили Луизиану во Франции за 15 млн. долларов.

1838 – Никарагуа отделилась от Центральноамериканской Федерации.

1840 – петербургский цензор П. Корсаков подписал билет на выдачу “Кобзаря” Т. Шевченко из типографии Е. Фишера. День выхода в свет первого произведения Кобзаря.

1900 – аннексия Гавайских островов Соединенными Штатами.

1905 – российский император Николай II подписал указ о свободе вероисповедания.

1918 – при участии немцев в этот день провозгласили создание Крымской Республики.

1945 – покончил жизнь самоубийством Адольф Гитлер.

1954 – в Киеве открыт памятник Щорсу. По одной из версий, скульптору позировал Леонид Кравчук, ставший позднее первым Президентом независимой Украины.

1977 – британская рок-группа Led Zeppelin установила мировой рекорд по посещаемости концертов. Число слушателей составило 76 тыс. 299 человек.

Именинники 30 апреля: Адриан, Александр, Федор, Семен, Михаил, Иван, Ефрем, Мария.