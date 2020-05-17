Сегодня, 17 мая, в мире отмечают День рождения Интернета и Международный день борьбы с гомофобией.

#Буквы рассказывают, какие еще праздники отмечают в мире.

Еще сегодня День памяти жертв СПИДа, Всемирный день электросвязи и информационного общества (ранее Международный день телекоммуникаций), Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией.

В этот день:

1497 – португальский мореплаватель Васко да Гама достиг берегов Индии.

1642 – основан город Монреаль.

1718 — британский юрист Джеймс Пакл запатентовал первый в мире пулемет так называемое ружье Пакла.

1792 – 24 брокера решили основать Нью-Йоркскую фондовую биржу.

1861 — первое в мире туристическое бюро отправило в поездку первую в мире туристическую группу (из Лондона в Париж).

1887 — началась первая стачка шахтеров Донбасса.

1916 — в Великобритании впервые в мире совершен переход на летнее время.

1928 — Муссолини создал в Италии Службу дорог для строительства первых в мире скоростных автострад.

1942 — Начало наступления немецких войск под Харьковом.

1948 — СССР официально признал Израиль.

1978 — швейцарская полиция в Лозанне обнаружила останки Чарли Чаплина, похищенные из могилы за 11 недель до этого.

1990 – Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний.

2009 – вышла первая, тестовая версия компьютерной игры “Minecraft”.

Сегодня православная церковь чтит память святой Палагеи, которая была покровительницей птиц. В народе день называют Пелагеи Заступницы. Сегодня ни в коем случае нельзя обижать птиц, особенно ворон.

Кроме того, сегодня именины у Климента, Кирилла, Никиты, Пелагеи, Никифора, Марии и Ивана.

Народные приметы

Если накануне солнце ясное, то и летом будет ясная погода.

Зацвела калина – можно на грядки сеять огурцы, кукурузу, тыкву и бобы.

На цветущем клене появились сережки – пора сеять свеклу.

Если воробьи по небу стаями носятся и места себе не находят – будет сильный ветер.

Аист свил гнездо в низине – хлеб в мокрых местах будет хорошим. Если же птица гнездится высоко, значит, хлеб в низинах испортится.

Майских жуков много – засуха.

Нет росы утром 17 мая – погода изменится.

Сильный дождь – к хорошему урожаю.