#Буквы рассказывают, какие еще праздники отмечают в мире.
Еще сегодня День памяти жертв СПИДа, Всемирный день электросвязи и информационного общества (ранее Международный день телекоммуникаций), Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией.
В этот день:
1497 – португальский мореплаватель Васко да Гама достиг берегов Индии.
1642 – основан город Монреаль.
1718 — британский юрист Джеймс Пакл запатентовал первый в мире пулемет так называемое ружье Пакла.
1792 – 24 брокера решили основать Нью-Йоркскую фондовую биржу.
1861 — первое в мире туристическое бюро отправило в поездку первую в мире туристическую группу (из Лондона в Париж).
1887 — началась первая стачка шахтеров Донбасса.
1916 — в Великобритании впервые в мире совершен переход на летнее время.
1928 — Муссолини создал в Италии Службу дорог для строительства первых в мире скоростных автострад.
1942 — Начало наступления немецких войск под Харьковом.
1948 — СССР официально признал Израиль.
1978 — швейцарская полиция в Лозанне обнаружила останки Чарли Чаплина, похищенные из могилы за 11 недель до этого.
1990 – Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний.
2009 – вышла первая, тестовая версия компьютерной игры “Minecraft”.
Сегодня православная церковь чтит память святой Палагеи, которая была покровительницей птиц. В народе день называют Пелагеи Заступницы. Сегодня ни в коем случае нельзя обижать птиц, особенно ворон.
Кроме того, сегодня именины у Климента, Кирилла, Никиты, Пелагеи, Никифора, Марии и Ивана.
Народные приметы
Если накануне солнце ясное, то и летом будет ясная погода.
Зацвела калина – можно на грядки сеять огурцы, кукурузу, тыкву и бобы.
На цветущем клене появились сережки – пора сеять свеклу.
Если воробьи по небу стаями носятся и места себе не находят – будет сильный ветер.
Аист свил гнездо в низине – хлеб в мокрых местах будет хорошим. Если же птица гнездится высоко, значит, хлеб в низинах испортится.
Майских жуков много – засуха.
Нет росы утром 17 мая – погода изменится.
Сильный дождь – к хорошему урожаю.