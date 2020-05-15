15 мая в Украине отмечают Международный день семьи. Этот праздник был учрежден в 2012 году.

#Буквы рассказывают об истории и традициях праздника.

История праздника

В 1993 году Генеральная ассамблея ООН приняла постановление 47/237, что, начиная с 1994 года 15 мая ежегодно в мире будет отмечаться Международный день семьи (International Day of Families).

Целью праздника было обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи.

Ежегодно публикуются послания Генерального секретаря ООН по текущей теме Международного дня семей.

В послании от 2015 года говорилось об ответственности мужчины в семье, а также гендерном равноправии и правах детей. В 2016 году обращалось внимание на здоровый образ жизни внутри семьи. В 2017 – о важности образования и благосостояния для семьи, а в 2018-м – об инклюзивности семьи.

Семья была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Сложно переоценить роль семьи для каждого из нас. С семьи начинается жизнь, в семье происходит формирование личности, семья является источником любви и уважения, на которых строится цивилизованное общество и без которых не может существовать человек.

В этот день принято проводить тематические акции, образовательные форумы и лекции, развлекательные мероприятия для всей семьи.

В Украине разработана стратегия демографического развития, и действует научно-исследовательский Государственный Институт развития семьи и молодежи.

В Украине существует альтернативный день семьи, который отмечают 8 июля.

Указ Президента “О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников” был подписан 30 декабря 2011 года. Эту дату отмечают только в Украине.

Традиции праздника

Поскольку этот день не объявили официальным выходным, то его стоит праздновать в кругу семьи – именно так, как нравится вам. Завтрак в кругу семьи, совместный просмотр фильма или ваше любимое занятие будет отличным решением.

В Украине пока нет устоявшихся традиций празднования Дня семьи. В этот день принято приятное своим родным и близким, устраивать праздничные ужины и тематические вечера, посещать концерты.

Каждая семья в силе самостоятельно придумать свои традиции для этого праздника.

В это не обязательны дорогостоящие подарки. Каждому члену семьи будет приятно получить внимание и радостные эмоции от родных людей.

К примеру, в Международный день семьи можно поменяться ролями, когда дети попробуют себя в роли родителей, а родители ненадолго почувствуют себя детьми. При этом важно установить определенные правила, которые бы устраивали всех игроков.

Также в этот день можно составить список реальных желаний, поставив себе цель – выполнить их до следующего Дня семьи.

Кроме этого, в День семьи можно устроить квест с необычным маршрутом.

Самый простой в выполнении вариант праздника – приготовить совместный ужин, за которым можно поделиться желаниями, мечтами, амбициями и не только. Важно, чтобы ужин готовили все вместе, что только еще больше сплотит семью.