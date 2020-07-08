Об этом сообщают #Буквы.

Этот праздник появился совсем недавно – в 2012 году и отмечают его только в Украине. В международном сообществе День семьи учрежден Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1993 году и отмечается 15 мая.

На 8 июля также приходится день памяти святых Петра и Февронии, которых в православии считают покровителями семьи и любви. В этот день верующие чтят память князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев. Святые считаются покровителями семейного очага, хранителями супружеской любви.

История

Согласно сказанию, за несколько лет до княжения Петр убил огненного змея, но испачкался его кровью и заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. Однажды ему приснился вещий сон о том, что живет на свете девушка по имени Феврония, способная исцелить его.

В отличие от Петра, который был сыном муромского князя Юрию, Феврония была из простой крестьянской семьи. Она жила вместе с отцом-пчеловодом в рязанской деревне Ласково. Девушка пришлась по сердцу юному князю, и он дал слово после выздоровления пойти с ней под венец.

Феврония исцелила князя, однако он не сдержал своего слова, поскольку Феврония была простолюдинкой. Но в процессе лечения она намеренно не залечила один струп на теле князя, из-за чего болезнь возобновилась, Феврония вновь вылечила Петра, и он был вынужден жениться на ней.

Когда Петр наследовал княжение после брата, бояре не захотели иметь княгиню простого звания. Князь взял Февронию, и на двух кораблях они отплыли с города. В Муроме же началась смута, многие пустились домогаться освободившегося престола, начались убийства. Тогда бояре попросили князя с женой вернуться. Князь и княгиня вернулись, и Феврония в дальнейшем сумела заслужить любовь горожан.

Состарившись, они приняли монашеский постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния. Петр и Феврония молили Бога, чтобы им умереть в один день, и завещали тела их положить в одном гробу, заранее приготовив гробницу из одного камня, с тонкой перегородкой. Скончались они в один день и час.

Приметы

В этот день наши предки внимательно следили за погодой.