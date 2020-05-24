Сегодня в Украине отмечают День славянской письменности и культуры. Праздник установлен Указом Президента от 17 сентября 2004 года, в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Об этом рассказывают #Буквы.

Кирилл (827-869) и его старший брат Мефодий (815-885) родились в македонском городе Фессалоники (теперь Салоники, Греция) в семье военачальника. По происхождению болгары. Кирилл получил образование в школе при императорском дворе Константинополя, а затем работал патриаршим библиотекарем и преподавал философию, даже находился на дипломатической службе. Мефодий был сначала военным, правителем одной из славянских областей вблизи Фессалоники. Но позже он стал монахом, а потом игуменом одного из монастырей в Малой Азии.

Впоследствии братья принялись переводить на славянский язык богослужебные книги, сами писали произведения, проповедовали христианство. Стоит отметить, что тогда церковь была разделена на греко-католическую и римо-католическую.

Кирилл и Мефодий открывали при церквях школы.

Они структуризировали славянский алфавит и перевели на церковнославянский (староболгарский) язык Евангелие.

В начале XI века на Руси использовались две системы письма – кириллица и глаголица. Кириллица была проще глаголицы.

Пересопницкое Евангелие

С августа 1556 года над рукописным Евангелием работали в монастыре расположенном в селе Дворец неподалеку Заслава (современный Изяслав) в Хмельницкой области. Здесь написали первый раздел – Евангелия от Матфея и частично от Марка.

Летом 1561 года в Пересопницком монастыре архимандрит Григорий и Михаил Василиевич заканчивали дописывали последние страницы рукописи. Михаил Василиевич с неизвестным писарем старательно выводили уставным письмом слова предварительно подготовленного архимандритом Григорием перевода “для лепшого вирозумлення люду християнського посполитого”, как объясняется в послесловии.

В тексте или на полях в рамках выделены глоссы – лексические соответствия словам оригинала.

Каждая из четырех частей Пересопницкой рукописи начинается с изображения евангелистов, которые выполнены в иконографическом стиле.

Евангелие закончили писать в августе 1561 года. Несколько десятилетий рукопись находилась в Пересопницком монастыре. Позже Иван Мазепа подарил Евангелие Вознесенскому собору в Переяславе. Рукопись использовали во время богослужений.

В XIX веке Евангелие вывезли в Россию, однако впоследствии вдова принца Петра Ольденбургского вернула книгу в Полтавскую семинарию.

Случай спас Пересопницкое Евангелие во время Второй мировой войны. Когда немцы приближались к Полтаве, завхоз местного музея положил его в ящик с фарфором. Так, рукопись вывезли в Уфу, в то время как 70 000 томов музейных фондов сгорели во время пожара.

После войны Пересопницкое Евангелие вернулось в Киево-Печерскую лавру. И в 1948 году рукопись среди хлама обнаружил профессор Сергей Маслов.

Он передал уникальную книгу в Институт рукописи нынешней Национальной библиотеки имени Владимира Вернадского, где она хранится до сих пор.

Стоит отметить, что все президенты Украины приносят присягу, кладя руку именно на это Евангелие.

Пересопницкое Евангелие задокументировало язык, на котором читали проповеди в украинских церквях в XVI веке. Эта рукопись – первая попытка унормировать украинский литературный язык.

По материалам Укринформа и “ВВС Україна“