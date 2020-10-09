14 октября украинцы отмечают такие праздники как День защитника Украины, День Украинского казачества и День святой Покровы. В рамках городских празднований в этот день в галерее музея состоятся следующие мероприятия:

13:30 – Интерактивная квест-экскурсия для детей “В поисках казацкого клада”

Во время квест-экскурсии дети прослушают краткий экскурс истории казачества и пройдут тремя командами квест. Победители получат в награду – книги “Заклятый меч” от известного украинского писателя Владимира Аренева.

15:00 – Презентация книжной новинки “Заклятый меч” писателя Владимира Аренева.

Во время презентации на всех поклонников ждет встреча с автором книги, живое общение и автограф сессия.

20:00 – Интерактивная экскурсия “Ночь в музее”.

Каждого участника ждет увлекательный квест, фотосессия с известными украинцами и диплом победителя в подарок!

Локация: Музей “Становление украинской нации”, ул. Лаврская, 27 (вход с тыльной стороны мемориала Родина-Мать), г. Киев, Украина.

В период с 14 по 18 октября включительно действует акционное предложение для участников боевых действий (УБД) – вход бесплатно, для семей участников боевых действий скидка 50 % на входные билеты (для взрослых и детей).

Программа мероприятий ко Дню Украинского казачества продлится от 10 до 18 октября.

10 ОКТЯБРЯ

14:30 – Авторская экскурсия “Победные битвы украинского казачества”.

В честь Праздника Покрова и ко Дню Украинского казачества доктор исторических наук проведет авторскую экскурсию, во время которой расскажет о победах казаков в таких сражениях – Московской 1605 года, Клушинський 1610, Хотинской 1621, Смоленской 1633, Зборовской 1649 и Конотопской 1659 года. Будут показаны малоизвестные карты – схемы сражений, которые найдены в зарубежных архивах.

Проводит автор: Тарас Чухлиб – украинский историк, доктор исторических наук.

Продолжительность: 1.5 часа

14 ОКТЯБРЯ

13:30 – Интерактивная квест-экскурсия для детей “В поисках казацкого клада”

Во время квест-экскурсии дети прослушают краткий экскурс истории казачества и пройдут тремя командами квест. Победители получат в награду – книги “Заклятый меч” от известного украинского писателя Владимира Аренева.

15:00 – Презентация книжной новинки “Заклятый меч” писателя Владимира Аренева.

Во время презентации на всех поклонников ждет встреча с автором книги, живое общение и автограф сессия.

20:00 – Интерактивная экскурсия “Ночь в музее”.

Каждого участника ждет увлекательный квест, фотосессия с известными украинцами и диплом победителя в подарок!

Продолжительность: 1.5 часа

17 ОКТЯБРЯ

12:00 – сборная бесплатная обзорная экскурсия Музеем для участников боевых действий и их семей.

Во время обзорной экскурсии, вам кратко и интересно расскажут всю 1600-летнюю историю Украины от времен, когда на ее территории только зародилась жизнь, и до современных событий, влияющих на создание государства. Вы пройдете сквозь века и погрузитесь в атмосферу разных эпох.

Продолжительность: 1 час

14:00 – интерактивная квест-экскурсия “В поисках казацкого клада”

Во время квест-экскурсии дети прослушают краткий экскурс истории казачества и пройдут тремя командами квест. Победители получат в награду – книги “Заклятый меч” от известного украинского писателя Владимира Аренева.

Продолжительность: 1,5 часа

16:00 – сборная бесплатная обзорная экскурсия Музеем для участников боевых действий и их семей.

Во время обзорной экскурсии, вам кратко и интересно расскажут всю 1600-летнюю историю Украины от времен, когда на ее территории только зародилась жизнь, и до современных событий, влияющих на создание государства. Вы пройдете сквозь века и погрузитесь в атмосферу разных эпох.

Продолжительность: 1 час

20:00 Интерактивная экскурсия “Ночь в музее”.

Каждого участника ждет увлекательный квест, фотосессия с известными украинцами и диплом победителя в подарок!

Продолжительность: 1.5 часа

18 ОКТЯБРЯ

12:00 – сборная бесплатная обзорная экскурсия по музею для участников боевых действий и их семей.

Во время обзорной экскурсии, вам кратко и интересно расскажут всю 1600-летнюю историю Украины от времен, когда на ее территории только зародилась жизнь, и до современных событий, влияющих на создание государства. Вы пройдете сквозь века и погрузитесь в атмосферу разных эпох.

Продолжительность: 1 час

14:00 – интерактивная квест-экскурсия “В поисках казацкого клада”

Во время квест-экскурсии дети прослушают краткий экскурс истории казачества и пройдут тремя командами квест. Победители получат в награду – книги “Заклятый меч” от известного украинского писателя Владимира Аренева.

Продолжительность: 1,5 часа

16:00 – сборная бесплатная обзорная экскурсия по музею для участников боевых действий и их семей.

Во время обзорной экскурсии, вам кратко и интересно расскажут всю 1600-летнюю историю Украины от времен, когда на ее территории только зародилась жизнь, и до современных событий, влияющих на создание государства. Вы пройдете сквозь века и погрузитесь в атмосферу разных эпох.

Продолжительность: 1 час

20:00 – Интерактивная экскурсия “Ночь в музее”.

Продолжительность: 1.5 часа

Стоимость билетов для посетителей, стоимость экскурсий и другая подробная информация по телефону: +3809901504523