Судебный процесс по делу об импичменте Трампа начался с колкостей и раздражений, так как адвокаты президента и члены палаты, которые также являются менеджерами в судебном процессе, принялись спорить по поводу правил, которые будут регулировать процесс.

Об этом пишет американское издание The New York Times.

Коротко о том, что уже известно:

Сенат заблокировал запросы демократов на документы в процессе импичмента.

У менеджеров процесса и адвокатов Трампа будет 24 часа, чтобы аргументировать свои доводы за и против обвинительных статей импичмента. У сенаторов будет 16 часов, чтобы задать вопросы, но, скорее всего, уже в начале следующей недели. После этого Сенат вновь рассмотрит вопрос о том, следует ли вызывать на процесс свидетелей или подавать документы.

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Сенат заблокировал попытки передать в суд документы из Пентагона

Во вторник, 21 января, Сенат заблокировал попытку демократов передать в суд документы, связанные с обвинениями против президента.

Стоит отметить, что демократы особенно заинтересованы в переписке между бюджетным офисом администрации президента и министерством обороны. В августовском электронном письме, опубликованном администрацией в ходе судебного процесса, Майкл Даффи, высокопоставленный чиновник по бюджету, написал исполняющему обязанности контролера министерства обороны, что есть четкое указание продолжать “удерживать военную помощь, предоставленную Конгрессом, Украине”.

Это пятая поправка демократов, которую отклоненил Сенат. Все предыдущие попытки демократов не смогли заставить Сенат запросить документы из Белого дома, Государственного департамента и управления по вопросам управления, а также вызвать для показаний исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвани.

Республиканцы заблокировали свидетельства двух чиновников из Белого дома

21 января сенаторы-республиканцы заблокировали поправку к Демократической партии, согласно которой в суд вызывались Майкл Даффи, чиновник бюджетного управления Белого дома, и Роберта Блэр, главный советник главы аппарата Белого дома, который принимал решение заморозить почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине. 53 голоса против данной поправки.

Сенат отклоняет поправку относительно допуска доказательств против Трампа

Сенат заблокировал очередную поправку демократов относительно предоставления адвокатами Трампа новые доказательств в протокол судебного заседания.

За то, что бы отклонить требование демократов проголосовали 53 сенатора и 47 поддержали запрос.

Трамп “ревет” в Twitter

Президент Дональд Трамп, который сейчас находится на экономическом форуме в Давосе, с самого начала судебного процесса был спокойный. Но когда судебное разбирательство приблизилось к полуночи в Вашингтоне, Twitter Трампа ожил.

За 40 минут президент США написал более 40 твитов, повторяя сообщения, в которых утверждалось, что он не сделал ничего плохого, и обвинял демократов во лжи и лишении его надлежащей правовой процедуры.

Сенат отклоняет предложение о вызове в суд Болтона

Сенат в среду, 22 января, отклонил попытку Демократической партии вызвать в суд Джона Болтона, бывшего советника по национальной безопасности, для дачи показаний по делу импичмента президента Трампа.

По крайней мере, один республиканец, сенатор Митт Ромни из Юты, заявил, что в конечном итоге он может поддержать вызов Болтона, но только после оглашения аргументов о необходимости этого.

Сенат отклонил заявку Демпартии о гарантированном голосовании по свидетелям

Сенат рано утром в среду, 22 января, отклонил заявку демократов относительно гарантированного голосования о привлечении на допрос свидетелей.

Сенаторы в конечном итоге должны будут обсуждать вопрос о том, следует ли вызывать свидетелей в суд. Но это произойдет только в том случае, если требование демократов будет поддержано.

Но, в итоге, поправка Демократической партии провалилась – против выступили 53 сенатора, за 47.

Сенат отклонил запрос на дополнительное время для ответа

Сенат отклонил просьбу демократов предоставить больше времени, чтобы отвечать на вопросы во время разбирательства.

Против предложения Демпартии выступили 52 сенатора, за – 48.

Согласно нынешним правилам, для ответа отводится два часа. Демократы попросили добавить в общей сложности 24 часа, а это прибавляет еще один день к процессу.

Сенат отклонил предложение, обязывающее Робертса выносить решение о вызове в суд

Сенат отклонил последнюю поправку, предложенную демократами – на этот раз сенатором Крисом Ван Холленом, демократом из Мэриленда, – которая потребовала бы от главы Верховного суда США Джона Робертса вынести решение относительно дачи показаний свидетелями и предоставлении документов.

Поправку отклонили 53-я голосами, за – 47.

Таким образом, республиканцы отклонили все поправки, предложенные демократами.

При этом республиканцы выдвинули свои правила судебного разбирательства по делу об импичменте президента Трампа.

Так, адвокатам президента США также будет предоставлено 24 часа, разделенных на два дня для предоставления своих аргументов.

Прения сторон начнутся в 13:00 местного времени в среду.

Демократы заявили, что эти правила помогут в “прикрытии” Трампа, потому что они не позволят сенаторам вернуться к вопросу о допуске новых доказательств до тех пор, пока будет идти суде.