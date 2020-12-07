7 декабря православные и греко-католики почитают память Екатерины Александрийской - великомученицы, которая умерла за христианскую веру. В этот день хозяйки имени Екатерина отмечают день ангела.

Об истории праздника рассказывают #Буквы.

Святые с именем Екатерины почитаются 5 раз в год – 5 февраля чествуют Екатерину Черкасову, 15 февраля – Екатерину Симбирске 20 марта вспоминают Екатерину Константинову, а 17 декабря – мученицу Петроградскую. 7 декабря чествуют память Екатерины Александрийской.

История праздника

Святая Екатерина родилась в 287 году в Александрии (сейчас Египет) в семье правителя. На тогдашних территориях царило язычество, однако мать Екатерины втайне была христианкой и воспитала дочь в этой вере. Девочка получила прекрасное образование: знала несколько языков, изучала философию, историю, поэзию, риторику и медицину.

Как-то в Александрии было пышное языческое празднество. Святая Екатерина смело пошла к главному жрецу – императора Максимиану, призвала его принять христианскую веру. Император был поражен красотой и умом девушки, он попытался соблазнить ее богатством и славой. И получив отказ, император подверг Екатерину жестоким пыткам, а затем бросил в темницу. На следующий день мученицу вновь привели на судилище. Под угрозой колесования ей предложили принести жертву языческим богам, но ангел разбил орудия казни.

Святая Екатерина не отреклась от своей веры и сама положила голову на плаху под меч палача.

Мощи святой Екатерины были перенесены Ангелами в Синайской горы. В VI веке по откровению были найдены голова и левая рука святой мученицы и с почестями перенесены в новосозданный храм Синайского монастыря, построенного императором Юстинианом.

Что нельзя делать на Екатерины: