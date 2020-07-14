Во вторник, 14 июля, во Франции празднуют День взятия Бастилии. Тем временем, в США был учрежден День хаоса и беспорядка.

#Буквы собрали интересные факты об этом и других праздниках.

В Швеции сегодня День рождения кронпринцессы Виктории, в Южной Осетии – День миротворца, во Франции – День взятия Бастилии, а в Ираке – День революции.

День хаоса и беспорядка (Pandemonium Day)

Pandemonium Day – праздник хаоса и беспорядка, который отмечается 14 июля. Также его называют Днем столпотворения. Рandemonium по латыни – место путаницы или смятения. Слово пришло из библейской истории о Вавилонской башне, став популярным после того, как появилось в эпической поэме английского поэта Джона Мильтона “Потерянный рай”. В ней Pandemonium является столицей ада, где царит Хаос и смятение.

Учредитель этого праздника – жительница Чикаго (США) Эдриенн Сью Куперсмит. На ее счету 1900 учрежденных праздников.

Как правило, День хаоса называют праздником вдохновения, когда любой человек может выбрать любой новый путь для своего развития.

День взятия Бастилии (Le Quatorze Juillet)

Этот праздник посвящен Великой французской революции, широко отмечается во всей Европе. В этот день в 1789 году французские повстанцы взяли Бастилию. Через год уже отмечали этот день под названием “День федерации”. Его целью было показать общее стремление к национальному примирению и единству.

Спустя почти сто лет, в 1880 году этот день был официально признан национальным праздником Франции.

Еще через сто лет его начали отмечать и в других странах ЕС.

На сегодняшний день, в официальную программу празднования входит торжественный военный парад, начинающийся у Триумфальной арки и проходящий по Елисейским полям до площади Согласия.

Дню взятия Бастилии предшествует серия балов, в том числе в садах Тюильри. Финал праздник – большой фейерверк на Марсовом поле у Эйфелевой башни.

Православные праздники 14 июля

Православные христиане в этот день вспоминают Косму и Дамиана, которые были родом из Малой Азии. Братья были врачами, от Господа получили благодатный дар – исцелять телесные и душевные недуги силой молитвы. Многих людей они обратили ко Христу.

Косму и Дамиана пытался заставить принести жертву языческим богам римский император Карин, но внезапно сильно заболел и был вынужден обратиться к их помощи. Святые его исцелили, после чего их отпустили с почестями.

Братья учились врачеванию у старого врача, который позже стал завидовать их славе. Доведенный этой страстью до исступления, он в 284 году под предлогом сбора лекарственных трав позвал святых в горы и там убил, а тела бросил в реку.

У братьев был уговор никогда не брать платы, за что их прозвали бессребрениками. Но однажды исцеленная Дамианом женщина, желая его отблагодарить, именем Святой Троицы упросила его принять в дар три яйца. Дамиан не смог ей отказать и принял дар. Когда об этом узнал Косма, то завещал, чтобы после смерти его похоронили отдельно от брата.

Когда были найдены тела братьев, то люди были в замешательстве, не зная, как их похоронить – вместе или врозь. Но тут произошло чудо: некогда исцеленный искусными врачами верблюд явился к людям и сказал человеческим голосом, чтобы братьев положили рядом, потому что Дамиан принял дар не от корысти, а по милосердию.

Святые братья Косма и Дамиан – покровители брака, домашней птицы и кузнечного ремесла.

Приметы 14 июля: что нельзя делать

По народным традициям, Кузьминки – девичий праздник. В этот день устраивали женские сборные пиры – братчины. Хозяйки с самого утра варили общую кашу, для которой каждая приносила, что могла: кто крупу, кто муку, кто перец и сало, кто соль. Сначала обращались к святым Косме и Дамиану, предлагали им отведать угощение, а потом уже садились за стол. Помимо каши на столе обязательно были растительные блюда и пиво. Приготовленными кушаньями угощали соседей, знакомых, нищих и странников.

Говорили, что в этот день Косма и Демьян спускались на землю и помогали крестьянам чинить старые грабли и косы.

Ветер дует с запада – к дождям.

Серп луны красноватый – к ветрам, концы серпа затупились – к ливням.

Звезды ярко сияют, а утром на небе тучи появились – к сильной грозе.

Свеча тускло горит – будет дождь.

На деревьях появились желтые листья – к ранней осени.

Сорока кричит – будет продолжительный зной.

Мыши во льне вьют гнезда – зимой будет много снега.

Что нельзя делать:

Пребывать в унынии. Сегодня нужно обязательно найти повод для радости, хотя бы небольшой, чтобы вторая половина года прошла хорошо.

Выполнять тяжелую работу, особенно женщинам – как в поле, огороде, так и по дому.

Соглашаться на рискованные дела, авантюрные планы и сделки.

Выяснять отношения, ссориться в этот день.

В старину в некоторых регионах запрещалось кузнецам ковать – считалось, что их работа может наслать град.

14 июля: этот день в истории

1789 — восставшими парижанами взята крепость Бастилия. Это стало началом Великой французской революции.

1865 — Первое восхождение на Маттерхорн (Альпы) высотой 4478 м совершил член англо-французской экспедиции Эдуард Уимпер (Edward Whymper). Успех экспедиции был омрачён трагедией: во время спуска четверо ее членов погибли. Вернулись лишь отец и сын Таугвальдеры, и англичанин Эдуард Уимпер.

1867 — В карьере в Рэдхилл (гр-во Сюррей, Великобритания) Альфред Нобель впервые продемонстрировал динамит.

1894 — Во Львове прошел первый на территории современной Украины футбольный матч (команды из Львова и Кракова провели на поле 7 минут до первого гола).

1902 — В Венеции на площади Сан-Марко обрушилась колокольня-кампанила — один из символов города.

1917 – Временное правительство опубликовало декларацию о национальной автономии Украины.

1933 – Вышел первый мультфильм Макса Флейшера (Maximilian Fleischer) про матроса Попая — “Popeye The Sailor”.

1954 — Принстонский университет в США впервые объявил о сдаче компьютеров в частное пользование.

1967 — Подписана Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности.

1968 — Начало коммерческих авиарейсов между СССР и США.

1976 — В Канаде отменена смертная казнь.

Именинники 14 июля

1816 — Жозеф де Гобино, французский писатель, социолог, основоположник расистской теории.

1903 — Ирвинг Стоун, американский писатель, один из основоположников биографического романа.

1910 — Уильям Ханна, американский мультипликатор, режиссер и продюсер, вместе с Джозефом Барберой создавший Тома и Джерри.

1946 — Владимир Белоусов, советский прыгун с трамплина, олимпийский чемпион, чемпион мира.

1953 — Дидье Маруани, французский музыкант, композитор, лидер группы “Space”.

1975 — Taboo, американский рэпер, солист группы “The Black Eyed Peas”.

1988 — Конор МакГрегор, ирландский боец смешанных боевых искусств, бывший чемпион UFC.

Поздравления с Днем ангела сегодня принимают Ангелина, Алексий, Аркадий, Василий, Дамиан, Иоанн, Косма, Константин, Лев, Никодим, Петр.