Сегодня, 14 июля, Франция отмечает свой главный национальный праздник - День взятия Бастилии. Узниками крепости были известные личности: Вольтер, граф Калиостро, Никола Фуке и многие другие.

#Буквы рассказывают историю Дня взятия Бастилии.

История праздника

14 июля 1789 года повстанцы в Париже взяли штурмом крепость-тюрьму Бастилия, что стало одним из самых знаковых событий Великой французской революции (1789−1799). Через год 14 июля на Марсовом поле по инициативе короля впервые провели масштабное празднование – оно не было прямо связано со штурмом Бастилии, а в честь единства французов.

В праздновании приняло участие до 100 тысяч человек (при общем населении страны в то время в 25 миллионов). Во время празднования прошел военный парад, состоялись принесения “гражданской клятвы”, пиршество и салют.

Через 100 лет – в 1890 году во Франции официально учредили главный национальный праздник по случаю окончательного утверждения в стране власти и ценностей Третьей республики.

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Факты о Дне взятия Бастилии

Крепость Бастилию возвели в XIV столетии.

На момент штурма Бастилии в ней было всего семь заключенных, одним из них мог быть философ и писатель Маркиз де Сад. Считается, что де Сада в 1784 году перевели из другой тюрьмы в Бастилию, там он находится в течение пяти лет. В Бастилии де Сад написал несколько книг, среди которых роман “Сто двадцать дней Содома”. Другими узниками были: четыре мошенника, еще двое заключенных – неизвестны.

Ключи от Бастилии сохранились в США.

Через месяц после штурма Бастилии ее разрушили. Сохранилось только несколько камней из её фундамента, их можно найти на бульваре Анри IV в Париже. А ключи от Бастилии находятся в США, на вилле Маунт-Вернон, принадлежавшей Джорджу Вашингтону.

Во Франции этот праздник почти никто не называет Днем взятия Бастилии. Официально этот день именуется la Fête Nationale или “Национальный праздник”. Французы также называют его – le Quatorze Juillet (14 июля). День взятия Бастилии – название популярное среди туристов.

Во время Национального праздника можно бесплатно посетить Лувр.

В этот день в Париже проводят масштабный парад.

В День взятия Бастилии произошло несколько трагедий:

В 2016 году в Ницце тунисский террорист Мухаммед Булель, находясь за рулем фуры, поздно вечером въехал в толпу людей на Английской набережной. В тот момент там находилось много людей, поэтому жертв было много: 86 погибших и более 400 раненых. Террориста ликвидировали.

В 2002 году во время военного парада было совершено покушение на президента Франции Жака Ширака. 26-летний ультраправый активист Максим Брюнери стрелял в президента с расстояния примерно в 150 метров из карабина 22-го калибра. Ширак не пострадал. Преступника схватили. В суде он заявил, что хотел застрелить Ширака, “чтобы войти в историю”.

Празднование в 2020 году

В этом году из-за эпидемии коронавируса во Франции торжества не будут такими масштабными, как ранее.

На столичной площади Согласия пройдет небольшая церемония, в которой примут участие всего 1,8 тысяч военных (вместо 4 тысяч) и 2,5 тысячи гостей. Возможно, что зрителей не будет.