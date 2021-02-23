С началом войны на Донбассе Украина отказалась от празднования 23 февраля, или Дня защитника Отечества. Этот праздник довольно длительное время отмечали в Украине, России и других постсоветских странах. Но в действительности День защитника Отечества - это вымышленная большевиками дата.

Об истории и мифах праздника рассказывают #Буквы.

Миф о 23 февраля

Украинцы праздновали 23 февраля в советское время и когда Украина получила независимость. Мужчин поздравляли и, пожалуй, большинство даже не задумывалось об истоках этого праздника.

В советское время учили, что именно в этот день в 1918 году начала формироваться Красная Армия. Рассказывали историю о том, как советские войска разбили немецкие под Псковом и Нарвой. В СССР тщательно следили за тем, чтобы именно так рассказывали по радио и писали в газетах.

Отрывок из тогдашнего школьного учебника истории: “Социалистическая Родина в опасности!” – с таким тревожным призывом обратилась наша партия к народу в грозные февральские дни 1918 года, когда немецкий империализм начал наступление на Страну Советов. В трудных боях под Псковом и Нарвой молодая Красная армия получила свое первое боевое крещение и дала решительный отпор немецким оккупантам — кайзеровским войскам. В память об этом подвиге красноармейцев и краснофлотцев, в честь массовой мобилизации сил народа на защиту Отчизны 23 февраля ежегодно отмечается как день рождения Советской Армии и Военно-Морского флота”.

Однако, как отмечают историки, никаких боев под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 не происходило. В прессе историки не нашли ни одной ссылки на разгром немцев.

Зато 23 февраля 1918 в Петрограде получили ультиматум немецкой стороны о капитуляции. И в 3 часа утра 24 февраля большевистский ЦК капитулировал и принял решение подписать мирный договор, по которому Россия теряла территории площадью более 150 000 квадратных километров: Эстляндию, Курляндию, Лифляндию, Литву и Польшу. В Закавказье туркам отходили Карс, Ардаган и Батуми.

Большевики должны были вывести свои военные части из Финляндии, Украины и Аландских островов, демобилизовать свою армию, перевести ее в положение мирного времени и уплатить 3 миллиона рублей за удерживание военнопленных.

Что происходило в те дни на самом деле?

По данным историков, 10 февраля 1918 безрезультатно закончились переговоры о мире между Россией и Германией в Бресте. Советская власть надеялась, что немцы покинут фронта. И 18 февраля германские войска начали наступление по всей линии. Наступление на Псков и Нарву вели небольшие отряды по 100-200 человек. Немцы продвигались на поездах, практически без сопротивления.

18 февраля немцы захватили Двинск (Даугавпилс), 20 – Минск, 21 – Полоцк, 24 февраля – Псков, Тарту и Таллин.

21 февраля советская власть в Петрограде объявила о добровольно-принудительной запись в армию: кто не запишется в Красную армию, того пошлют под конвоем копать окопы вокруг города. За несколько дней записалось до 100 000 “добровольцев”.

Бои под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года?

По документам 53-го немецкого корпуса группы армий “Д”, в тот день передовые части немецкой армии находились в 55 км от Пскова и в 170 км от Нарвы. И около этих городов вообще никаких боев не было. В Псков немцы вошли уже вечером 24 февраля. 25 февраля немцы начали наступление на Нарву.

Идея празднования Дня Красной Армии появилась в 1919 году. Однако праздновать начали в 1923 году – в 5-ю годовщину создания РККА. Тогда и установили официальное название праздника – День Красной армии и флота.

“В этот день, пять лет назад, был опубликован Декрет Совета Народных Комиссаров от 28 января того же года, которым было положено начало Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), оплота пролетарской диктатуры”, – говорилось в постановлении Президиума ВЦИК от 18 января 1923 о причинах празднования.

Праздник от Сталина

А вот праздник, который не связан с Декретом придумал Иосиф Сталин в 1938 году. Вождь безапелляционно утверждал, что в 1918 году под Нарвой и Псковом “немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение на Петроград было приостановлено. День отпора войскам германского империализма – 23 февраля – стал днем ​​рождения молодой Красной Армии”.

Тогда в учебниках придерживались именно этой версии. После смерти Сталина праздник остался, однако о мифической победе предпочитали не говорить.

День Красной армии и флота праздновали до 1949 года. Затем его переименовали в День советской армии. В Украине он просуществовал до 1992 года.

В 1999 году президент Украины Леонид Кучма переименовал праздник в День защитника Отечества.

Отмена Дня защитника Отечества

14 октября 2014 пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым отменил День защитника Отечества. Однако был установлен новый праздник – День защитника Украины – 14 октября. Еще в этот день отмечают Покрову и День украинского казачества.

С 1993 года в Украине на государственном уровне празднуют День Вооруженных сил – 6 декабря.

Однако в Украине есть те, кто ностальгирует по советским праздникам и до сих пор его отмечает.

По материалам Института национальной памяти.