Сегодня, 21 декабря, День зимнего солнцестояния - украинский ждет самая длинная ночь и самый короткий день в году.

Об этом рассказывают #Буквы.

В день зимнего солнцестояния Солнце находится минимально низко над горизонтом. Именно этот день считается началом астрономической зимы в Северном полушарии.

В этом году зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря в 12:02 по киевскому времени. Солнце взойдет в 07:56, а зайдет через в 15:56.

Уже завтра продолжительность светового дня постепенно будет увеличивается, а ночи станут короче.

А еще ко Дню зимнего солнцестояния Google выпустил дудл.