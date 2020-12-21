Об этом рассказывают #Буквы.
В день зимнего солнцестояния Солнце находится минимально низко над горизонтом. Именно этот день считается началом астрономической зимы в Северном полушарии.
В этом году зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря в 12:02 по киевскому времени. Солнце взойдет в 07:56, а зайдет через в 15:56.
Уже завтра продолжительность светового дня постепенно будет увеличивается, а ночи станут короче.
А еще ко Дню зимнего солнцестояния Google выпустил дудл.
- В ночь на 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, Юпитер и Сатурн максимально приблизятся друг к другу со времен Средневековья.