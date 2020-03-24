Бюджетные поступления выполнены, в среднем, на половину от запланированных показателей за текущий период, однако ситуация схожа с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом написал на своей странице Facebook экономист Владимир Компаниец.

“Денег нет, но вы держитесь. В марте этого года 21 рабочий день, за 14 рабочих дней в этом месяце в государственный бюджет поступило 53 млрд грн – 53,8% от плана”, – написал он.

Компаниец также сравнил бюджетные поступление в этом году с аналогичным периодом – мартом 2019 года.

Согласно, приведенным экономистом, цифрам, в среднем, бюджет выполнен на половину: