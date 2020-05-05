Правительство решило предоставить дополнительную помощь физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) и безработным, у которых есть маленькие дети. Предпринимателям, у которых есть ребенок до 6 лет, государство будет выплачивать 1779 грн, тем, у кого есть ребенка от 6 до 10 лет - 2218 гривен.

Об этом сообщает Центр общественного мониторинга и контроля.

Кто может получить помощь?

Финансовую поддержку от государства могут получить физические лица-предприниматели, а также малообеспеченные семьи, имеющие детей до 10 лет.

“Люди теряют средства к существованию. Поэтому мы предлагаем дополнительные программы социальной поддержки для семей с детьми в период карантина”, – заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

Претендовать на доплаты могут ФЛП, которые относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога. При этом у них не должно быть задолженности по уплате единого социального взноса в течение года.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что более 300 000 семей физических лиц-предпринимателей смогут получить денежную ​​помощь.

Стоит отметить, что безработные родители должны предварительно быть официально зарегистрированы в Центре занятости. Сейчас это можно сделать онлайн, например через приложение “Дія”. По данным Правительства, помощь на детей могут получить около 100 000 семей.

Стоит отметить, что эта господдержка не назначается, если семьи уже получают выплаты по программе “Муниципальная няня”.

Сколько будут выплачивать?

Так, дополнительная поддержка предоставляется на каждого ребенка до 10 лет в размере прожиточного минимума. Таким образом, предприниматели, у которых есть дети в возрасте до 6 лет, будут получать 1779 грн, а те, кто имеет ребенка в возрасте от 6 до 10 лет – 2218 гривен.

Стоит отметить, что среднемесячная помощь для малообеспеченной семьи с несовершеннолетними детьми составляет от 2800 до 3020 гривен.

“Детские” выплаты для ФЛП будут осуществляться из Фонда борьбы с коронавирусом.

Как оформить пособие?

Оформить помощь можно онлайн на сайте Министерства социальной политики. Для этого нужно заполнить специальную форму на портале e-services.msp.gov.ua с помощью электронной цифровой подписи.

Необходимо заполнить форму и добавить некоторые документы. В течение трех дней управлением социальной защиты будет обработана информация и начисленные средства поступят на карточки предпринимателей.

К заявлению нужно приложить копии паспорта и идентификационный номер налогоплательщика, а также свидетельство о рождении ребенка.

Помощь будет выплачиваться на время карантина и в течение одного месяца после его отмены. Таким образом в мае и июне ФЛП смогут получать выплаты.