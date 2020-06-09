Эта статья расскажет, как грамотно распоряжаться личными финансами. А также, объяснит, когда оформлять онлайн кредит или банковский заем, чтобы он принес только пользу.

Что такое денежный сценарий?

Денежный сценарий – это то, как человек зарабатывает и тратит деньги, а также, его финансовые привычки (бережливость или расточительство, жизнь по средствам или в долг, и пр.), которые помогают или мешают ему достигать материальные цели.

Именно отношение человека к деньгам – главная причина его бедности или богатства. Поэтому, если вы хотите зарабатывать больше денег, важно:

найти и устранить у себя финансовые привычки, которые мешают получать желаемый доход;

применять навыки финансовой грамотности.

Полезные и вредные финансовые привычки

Уровень финансового благосостояния человека зависит от навыка грамотно распоряжаться своим доходом и, по возможности, преумножать его. Это главная мысль, на которой строится большинство книг и семинаров консультантов по достижению финансовой независимости.

Однако, если на бумаге или тренинге все просто и категорично – живи по средствам, инвестируй и остерегайся кредитов. То, в жизни – сложнее. Возьмем 2 примера:

многие согласятся, что инвестирование – это отличный способ заработать. Однако, не каждая инвестиция бывает успешной, особенно, если человек инвестирует не имея опыта или без помощи специалиста, который знает, куда вложить деньги с максимальной выгодой. Делаем вывод – инвестирование “наугад” принесет только убытки, поэтому оно не может считаться стопроцентно полезной финансовой привычкой;

многие бизнес-консультанты, против оформления кредитов, мотивируя это большими процентами и штрафами за просрочку. И, если речь идет о кредите на “чтобы было лучше, чем у соседа”, то это действительно плохая финансовая привычка. Но, непредвиденные ситуации случаются даже с теми, кто привык планировать бюджет до мелочей (сломался автомобиль накануне семейной поездки, задержали зарплату и т.д.). И если важно быстро найти деньги, на помощь приходят сервисы микрокредитования (Credit365 и др) или банки, которые предлагают удобные и прозрачные условия оформления займа. Поэтому, оформить краткосрочный кредит без справки о доходах – полезная привычка, если взят на неотложные нужды и только при условии своевременного возврата.

Какие привычки помогают жить в достатке?

Ежемесячное планирование доходов и расходов.

Поиск возможностей увеличить заработок (монетизация хобби и др.).

Накопление капитала на будущее.

Почему уровень благосостояния человека низок?

Отсутствие дисциплины учета доходов и расходов.

Безосновательная расточительность или бережливость.

Покупка статусных вещей при низком уровне дохода.

Как изменить свой денежный сценарий: 3 совета

Если вы серьезно задумались над изменением денежного сценария для увеличения финансового благосостояния, нужно запастись терпением, самодисциплиной и придерживаться следующих советов.

Совет 1. Перестать бояться, что деньги закончатся

Первый совет психологов для клиентов, которые хотят изменить свой финансовый сценарий – перестать бояться, что деньги закончатся и относиться к ним спокойно. Парадокс, но такой страх толкает человека на ненужные траты или, наоборот, заставляет его отказаться от покупки необходимых вещей.

Изменить такое отношение к деньгам поможет ежемесячное планирование бюджета – так человек, даже с небольшим доходом сможет покрывать необходимые статьи расходов и откладывать деньги на достижение долгосрочных целей.

Совет 2. Быть готовым к непредвиденным расходам

Непредвиденные расходы случаются у всех и подготовиться к ним сложно, но возможно. Если взять за привычку откладывать 5-10% от ежемесячного дохода, то почти любые финансовые трудности можно избежать или быстро разрешить.

Совет 3. Не бояться попросить помощи

Изменение денежного сценария требует времени и постоянной работы над выработкой правильных финансовых привычек. Но, при отсутствии желанных результатов, человек постепенно теряет веру в себя. Тогда лучше обратиться за помощью к консультантам или психологам, которые подскажут, как правильно действовать.

Финансовые привычки родителей закладываются в поведение детей. Поэтому, в семье особенно важно грамотно распоряжаться деньгами – это поможет сформировать общий благоприятный денежный сценарий и жить в достатке.