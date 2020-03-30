Об этом сообщается в украинской службе BBC.

“На прошлой неделе вирус подтвердили у стоматолога из Тернополя, который приехал из Австрии. Предполагают, что именно за границей он и заразился. Еще двое больных медиков – с Залещицкого района, а остальные 24 человека – с Монастырисского. Это работники районной больницы и центра первичной медико-санитарной помощи Монастырисского района. Сам райцентр Монастыриска расположен в почти 90 км от Тернополя, район граничит с Ивано-Франковской областью. В городе проживает чуть более 5,5 тыс. человек. Во всем районе – 27,6 тыс. И именно этот район стал эпицентром вспышки в области и не только среди врачей: из 60 подтвержденных в области случаев заражения 47 – именно здесь”, – сказано в статье.

Уточняется, что местная районная больница была превращена в госпиталь. Теперь в ней лечат только пациентов с коронавирусом.

“22 медработников находятся на самоизоляции, еще двое госпитализированы – медсестра в тяжелом состоянии госпитализирована в нашей райбольнице, врач в Тернопольской больницы скорой помощи, состояние – средне тяжелое. Врачам делают быстрые тесты, чтобы выявить, кто еще мог заразиться. Уже проверили 202 медработников в районе, из них 186 – с нашей больницы и 16 с семейной медицины”, – рассказывает и. о. Стефания Подгорная.

В свою очередь председатель оперативного штаба по профилактике и противодействию распространению COVID-19 при Монастырисской райгосадминистрации Павел Дронь говорит, что первой заболевшей коронавирусом в районе была медработница из села Швейка.

“Там 3 марта был похороны священника – и это событие, вероятно, объединяет большинство первых выявленных случаев заражения. То есть хронология такая 12 марта она заболела, 17-го у нее лабораторно подтвердили грипп А. К тому времени, когда обнаруживали грипп, материалов для исследования коронавируса в Киев не отправляли. Когда ей стало хуже, сделали лабораторные анализы на COVID-19, 26 марта подтвердили коронавирус. Работники больницы, которые с ней контактировали, могли и заразиться, ведь все думали, что женщина болеет гриппом”, – говорит он.

По другой версии медиков могла заразить другая коллега из села Коваливка.

В данный момент работники одной из амбулаторий находятся на самоизоляции и работают исключительно в телефонном режиме.

По словам и. о. директора районной больницы, врачи работают в защитных костюмах, однако их очень мало.

“Сейчас есть около 10 спецкостюмов. Масок и перчаток есть по 1500, по предварительным подсчетам, их хватит на 2-3 дня, но будут еще привозить нам. Респираторы должны уже только 5, конечно, требуется обеспечение. Относительно оборудования, у нас есть четыре концентратора кислорода и два аппарата искусственной вентиляции легких, к которым можно подключить маску. Один собственный, другой – предоставила больница с Залещиков”, – поясняет она.

Также в больнице не хватает лекарств.

“С финансированием проблем нет – власть выделяет, все помогают. Нет, где купить”, – говорит и. о. директора больницы.