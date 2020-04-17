Президент Владимир Зеленский заявил, что кредитные средства Международного валютного фонда, которые рассчитывает получить Украина, такой же важный ресурс, как кровь для человека.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

Говоря о том, справится ли Украина с кризисом, если не получит средства МВД, Зеленский заявил:

“Может ли человек прожить без воды неделю? А зачем? С МВФ ситуация такая же. А зачем нам так рисковать? А зачем нам довести ситуацию до дефолта? Зачем нам все эти испытания? Их и так много… Зачем, если у нас есть такая поддержка? Она для нас важна”.

Он отметил, что Украина рассчитывает в сумме получить от иностранных партнеров 10 млрд долларов кредитных средств. По словам Зеленского, сейчас не время думать о том, выгодно ли это.

“Если бы это было в другое время, если бы было спокойно, мы могли бы об этом говорить, выгодно это там или не выгодно. Сейчас это — как кровь для организма человека. С МВФ у нас была программа на 5-5,5 млрд долларов на три года. Сейчас мы договорились — минимум 8 млрд долларов МВФ. Плюс Всемирный банк. Ведь в целом, Всемирный банк, МВФ и деньги Европейского союза (отдельно)… Это где-то на 10 млрд. Но 8, рассчитываем хотя бы на 8″, — заявил Зеленский.

Напомним, сейчас Национальный банк Украины ожидает утверждения Международным валютным фондом новой трехлетней программы для нашей страны. По словам главы НБУ Якова Смолия, на данный момент Фонд ожидает выполнения Украиной еще нескольких условий, в частности, принятии закона о рынке земли и закона, который запретит возвращение обанкротившихся банков на рынок. Это касается, в том числе, национализированного “ПриватБанка”.

Парламент принял за основу законопроект о внесении изменений в банковское законодательство, известный как “антиколомойский”. В соответствии с ним будет запрещено возвращение национализированных банков их экс-владельцам. Ко второму чтению к документу подано более 16 тысяч правок.