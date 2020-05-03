«Деньги восстановить легче всего»: Мендель растолковала свой опрос

Пресс-секретарь Президента Юлия Мендель объяснила, зачем провела неоднозначный опрос о том, что важнее для украинцев сейчас – деньги, здоровье, энергия или время.

Соответствующий пост Мендель опубликовала в своем Instagram.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 3 мая, пресс-секретарь Президента Владимира Зеленского Юлия Мендель провела странный опрос среди украинцев. Она решила поинтересоваться у населения, что для него сейчас важнее – деньги, здоровье, энергия или время.

Позднее Мендель растолковала свой опрос. За постом с опросом последовал другой, в котором Мендель изложила свое понимание того, что должно быть в приоритете. Самым важным должно быть, по мнению Мендель, время, поскольку его восстановить нельзя. Следом должны идти здоровье и энергия, как ресурсы, которые можно восстановить.

Главным месседжем пресс-секретаря президента стало то, что людям стоит перестать гнаться за деньгами, поскольку этот ресурс восстановить легче, чем другие.