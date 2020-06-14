Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) не сможет вернуть деньги, которые выпускники заплатили за участие в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО), поскольку они уже были потрачены на подготовку тестовых заданий. При этом УЦОКО обеспечит получение участниками бумажных тестовых тетрадей, а также проведение дистанционного пробного тестирования.

Об этом сообщается на сайте Освіта.ua со ссылкой на ответ Украинского центра оценивания качества образования.

Пробное внешнее независимое оценивание является платной услугой.

При расчете стоимости учитываются расходы на составление тестов, перевод их на языки национальных меньшинств, создание звуковых документов, подготовка макетов тестовых тетрадей, бланков ответов, информационных бюллетеней.

“Сейчас тестовые тетради участников находятся на пунктах проведения пробного ВНО и каждый участник тестирования сможет получить собственный тестовую тетрадь по отдельной процедуре, о которой будет сообщено дополнительно”, – сообщили в УЦОКО.

Стоит отметить, что в связи с запретом проведения пробного тестирования в обычном формате, для всех зарегистрированных участников будет проведено онлайн-тестирование.

Об этом же сообщил и образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

“15 июня 2020 должно было состояться пробное ВНО по украинскому языку и литературе, а 17 июня – по всем предметам. Именно 12 июня была опубликована постановление Кабинета Министров Украины от 12 июня 2020 № 480 (https://bit.ly/2UIy3jA), которое вносит изменения в постановление от 20 мая 2020 № 392, где в пункте 3 подпункте 4 слово “пробном” было исключено. Этим постановление фактически было запрещено проводить пробное ВНО”.

15 июня в 11:00 участники пробного ВНО могут зайти на свою информационную страницу и загрузить тестовую тетрадь по украинскому языку и литературе, а также бланк ответов к тетради, выполнить задания теста и до 19 июня внести свои ответы к сервису определения результатов, а затем получить свой результат за тестирование.

17 июня в 11:00 зарегистрированные участники пробного ВНО смогут на своих информационных страницах загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов по тому учебному предмету, который они выбрали для прохождения пробного ВНО и по аналогичной процедуре выполнить задания теста.

Онлайн-сервис определения результатов пробного ВНО будет работать с 11:00 17 июня до 18:00 19 июня 2020.

Ранее в комментарии изданию “Украинская правда” министр финансов Сергей Марченко заявил, что президент Зеленский поручил провести пробное онлайн-тестирование бесплатно.

“В связи с изменением формы прохождения пробного ВНО президент поручил провести онлайн тестирование бесплатно. Всего для прохождения пробного ВНО зарегистрировались более 362 000 участников. Уплаченные средства за его прохождение в размере почти 53 млн гривен будут компенсированы в полном объеме”.

О механизме возврата средств, уплаченных за пробное ВНО, министр пообещал дополнительно проинформировать 15 июня.