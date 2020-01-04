Об этом сообщил в Facebook генеральный директор “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон.
“Так как поступает много вопросов и вижу много спекуляций, я хотел бы объяснить, что несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 млн м3 в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объеме из расчета 178 млн м3 в сутки. Деньги уже на счетах “Оператора ГТС Украины”, так как услуги предоставляются по принципу предоплаты”, — написал Макогон.
- 1 января в ОО “Оператор газотранспортной системы Украины” заявили, что транзит газа из России в Европу по новому контракту планово начался с 1-го января.
- 20 декабря в Минске Украина и Россия достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа. Был подписан межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой “Газпромом” “Нафтогазу” $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год – 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет.