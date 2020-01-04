Украина уже получила оплату за транзит российского газа несмотря на то, что его объемы временно снизились.

Об этом сообщил в Facebook генеральный директор “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон.

“Так как поступает много вопросов и вижу много спекуляций, я хотел бы объяснить, что несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 млн м3 в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объеме из расчета 178 млн м3 в сутки. Деньги уже на счетах “Оператора ГТС Украины”, так как услуги предоставляются по принципу предоплаты”, — написал Макогон.