Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Уточняется, что Денис Маслов баллотировался по списку партии “Слуга народа” на парламентских выборах 2019 года под 138 номером.

Новый депутат заменит в Верховной Раде Александра Ткаченко, который занял должность министра культуры и информационной политики.

При этом в ЦИК напомнили, что парламент досрочно прекратил полномочия нардепа Ткаченко в связи с его личным заявлением о сложении полномочий.

“Следовательно Комиссия признала избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе Маслова Дениса Вячеславовича, 1983 года, образование высшее, директор ООО ”АВИН ТРЕЙД“, проживает в Днепре, члена политической партии ”Слуга народа“, включенного в ее избирательный список под № 138″, – сказано в сообщении.

Денис Маслов работал управляющим партнером адвокатского объединения ЛОУАТЕК, а также совета Днепропетровского отделения Ассоциации юристов Украины.