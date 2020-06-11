Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Уточняется, что Денис Маслов баллотировался по списку партии “Слуга народа” на парламентских выборах 2019 года под 138 номером.
Новый депутат заменит в Верховной Раде Александра Ткаченко, который занял должность министра культуры и информационной политики.
При этом в ЦИК напомнили, что парламент досрочно прекратил полномочия нардепа Ткаченко в связи с его личным заявлением о сложении полномочий.
“Следовательно Комиссия признала избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе Маслова Дениса Вячеславовича, 1983 года, образование высшее, директор ООО ”АВИН ТРЕЙД“, проживает в Днепре, члена политической партии ”Слуга народа“, включенного в ее избирательный список под № 138″, – сказано в сообщении.
Денис Маслов работал управляющим партнером адвокатского объединения ЛОУАТЕК, а также совета Днепропетровского отделения Ассоциации юристов Украины.
- Ранее сообщалось, что Александр Ткаченко в случае назначения на должность министра культуры Украины прежде всего планирует заняться решением неотложных финансовых проблем ведомства.
- Накануне фракция “Слуги народа” поддержала на должность министра культуры бывшего гендиректора “1+1 медиа” Александра Ткаченко.